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***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

25.04.2023 14:33
***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması


***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/11/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Goldman Sachs International
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
26.708.200
Adet
252
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/04/2023
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140704


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Yarım 4.412 4.478 -16,00  
Çeyrek 2.206 2.253 -8,00  
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Gümüş Gr. 15,50 15,52 -0,19  
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