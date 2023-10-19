***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
19.10.2023 10:46
***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/11/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Goldman Sachs International
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
23.311.000
Adet
223
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
20/10/2023
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207656
BIST
'
11:037.884
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 41,67
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.932
11:0328,0063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0065
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,5091
En Düşük
27,8969
11:0329,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0808
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0718
En Düşük
29,4688
11:031.756,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.756,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler11:01
|MEKAG
|44,24
|2.650.507
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|13.251.436
|% 10,00
|
|A1CAP
|37,64
|48.586.163
|% 9,99
|
|SODSN
|83,15
|1.858.319
|% 9,99
|
|GLBMD
|37,72
|17.486.436
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.051,40
|3.163.663
|% -10,00
|
|KLNMA
|37,00
|2.524.288
|% -9,18
|
|ENSRI
|35,00
|38.113.620
|% -6,57
|
|MAALT
|1.133,10
|118.607.035
|% -5,54
|
|ORMA
|108,10
|114.586
|% -5,18
|
|THYAO
|217,80
|1.681.408.682
|% 0,60
|
|BRSAN
|965,80
|1.344.037.832
|% 4,07
|
|TUPRS
|138,30
|1.051.611.230
|% -2,05
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ISMEN
|41,16
|645.620.451
|% 9,53
|
|ZOREN
|5,95
|369.030.270
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,41
|391.808.340
|% 1,09
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ODAS
|11,91
|370.128.261
|% 0,17
|
|VAKBN
|16,83
|443.094.245
|% 2,62
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0010
|28,0062
|% 0,02
|
|Euro
|29,5832
|29,6016
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,8520
|34,0218
|% -0,03
|
|Frank
|31,0270
|31,2140
|% 0,12
|
|Riyal
|7,4475
|7,4849
|% 0,16
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|2,89
|
|Altın Gr.
|1.758
|1.758
|6,35
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.884
|11.992
|-3,00
|
|Yarım
|5.960
|6.019
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.971
|3.009
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,71
|20,74
|0,18
|
|B. Petrol
|90,86
|90,86
|-0,64
|