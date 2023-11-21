***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
21.11.2023 13:28
***GSIPD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
03/11/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Goldman Sachs International
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
28.287.000
Adet
242
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
22/11/2023
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219116
BIST
'
14:517.969
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 22,21
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.015
14:5128,8299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0906
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8299
En Düşük
28,6767
14:5131,5694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1023
|Açılış
|: 31,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
14:511.840,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 13,85
|Açılış
|: 1.840,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.846,72
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler14:49
|ISBTR
|690.757,50
|1.381.515
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.772,00
|67.343.249
|% 9,99
|
|MRSHL
|1.619,00
|26.823.555
|% 9,99
|
|POLTK
|13.662,50
|222.469.860
|% 9,98
|
|PINSU
|11,86
|66.266.134
|% 9,92
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|203.154.733
|% -9,99
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|THYAO
|260,75
|8.081.717.852
|% 2,36
|
|EREGL
|40,96
|3.293.369.636
|% 3,43
|
|MIATK
|46,20
|2.347.361.483
|% -9,41
|
|TUPRS
|153,90
|2.213.759.517
|% 0,20
|
|BRSAN
|813,50
|2.027.161.567
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,39
|213.921.017
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,56
|854.881.610
|% -1,18
|
|ZOREN
|5,08
|525.588.157
|% 0,00
|
|EREGL
|40,96
|3.293.369.636
|% 3,43
|
|ODAS
|11,55
|924.939.902
|% 2,67
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7996
|28,8048
|% 0,23
|
|Euro
|31,5573
|31,5704
|% 0,33
|
|Sterlin
|35,9635
|36,1439
|% 0,39
|
|Frank
|32,4209
|32,6162
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6499
|7,6882
|% 0,17
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,53
|23,55
|% 0,66
|
|Platin
|926,87
|928,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,50
|1.090,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,03
|82,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,31
|1.987,59
|% 0,66
|