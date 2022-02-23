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***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

23.02.2022 09:21
***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (UNS)'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 90 adet varant 23 Şubat 2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve UNS tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***ABSAA.V, ABSAB.V, ABSAC.V, ABSAD.V, ASSAE.V, ASSAF.V, ASSAG.V, ASSAH.V, BISAA.V, BISAB.V, BISAC.V, BISAD.V, EDSAE.V, EDSAF.V, EDSAG.V, EDSAH.V, GASAE.V, KDSAA.V, KDSAB.V, KDSAC.V, KDSAD.V, PESAA.V, PESAB.V, PESAC.V, PESAD.V, SLSAA.V, SLSAB.V, SLSAC.V, SLSAD.V, SISAE.V, SISAF.V, SISAG.V, SISAH.V, TKSAE.V, TKSAF.V, TKSAG.V, TKSAH.V, TPSAE.V, TPSAF.V, TPSAG.V, TPSAH.V, TTSAA.V, TTSAB.V, TTSAC.V, TTSAD.V, ABSPA.V, ABSPB.V, ABSPC.V, ABSPD.V, ASSPE.V, ASSPF.V, ASSPG.V, ASSPH.V, BISPA.V, BISPB.V, BISPC.V, BISPD.V, EDSPE.V, EDSPF.V, EDSPG.V, EDSPH.V, GASPD.V, KDSPA.V,KDSPB.V, KDSPC.V, KDSPD.V, PESPA.V, PESPB.V, PESPC.V, PESPD.V, SLSPA.V, SLSPB.V, SLSPC.V, SLSPD.V, SISPE.V, SISPF.V, SISPG.V, SISPH.V, TKSPE.V, TKSPF.V, TKSPG.V, TKSPH.V, TPSPE.V, TPSPF.V, TPSPG.V, TPSPH.V, TTSPA.V, TTSPB.V, TTSPC.V, TTSPD.V***



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003648


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