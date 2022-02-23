***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (UNS)'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 90 adet varant 23 Şubat 2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve UNS tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: ***ABSAA.V, ABSAB.V, ABSAC.V, ABSAD.V, ASSAE.V, ASSAF.V, ASSAG.V, ASSAH.V, BISAA.V, BISAB.V, BISAC.V, BISAD.V, EDSAE.V, EDSAF.V, EDSAG.V, EDSAH.V, GASAE.V, KDSAA.V, KDSAB.V, KDSAC.V, KDSAD.V, PESAA.V, PESAB.V, PESAC.V, PESAD.V, SLSAA.V, SLSAB.V, SLSAC.V, SLSAD.V, SISAE.V, SISAF.V, SISAG.V, SISAH.V, TKSAE.V, TKSAF.V, TKSAG.V, TKSAH.V, TPSAE.V, TPSAF.V, TPSAG.V, TPSAH.V, TTSAA.V, TTSAB.V, TTSAC.V, TTSAD.V, ABSPA.V, ABSPB.V, ABSPC.V, ABSPD.V, ASSPE.V, ASSPF.V, ASSPG.V, ASSPH.V, BISPA.V, BISPB.V, BISPC.V, BISPD.V, EDSPE.V, EDSPF.V, EDSPG.V, EDSPH.V, GASPD.V, KDSPA.V,KDSPB.V, KDSPC.V, KDSPD.V, PESPA.V, PESPB.V, PESPC.V, PESPD.V, SLSPA.V, SLSPB.V, SLSPC.V, SLSPD.V, SISPE.V, SISPF.V, SISPG.V, SISPH.V, TKSPE.V, TKSPF.V, TKSPG.V, TKSPH.V, TPSPE.V, TPSPF.V, TPSPG.V, TPSPH.V, TTSPA.V, TTSPB.V, TTSPC.V, TTSPD.V***http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003648BIST