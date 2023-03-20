***GSIPD* *UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.03.2023 09:14
***GSIPD******UNLUS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [UNLUS, GSIPD]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı, Fiyat Marjı: SERBEST) Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (UNS)'nin yaptığı kısa kodları aşağıda bulunan 12 adet varant 20 Mart 2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) işlem görmeye başlamıştır. Söz konusu varantların özelliklerine ait detaylı bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. ve UNS tarafından KAP'ta yayımlanan duyurulardan takip edilebilir: *** AXSAA.V, AXSPA.V, PBSAA.V, PBSPA.V, PDSAA.V, PDSPA.V, PLSAA.V, PLSPA.V, AGSAA.V, AGSPA.V, PWSAA.V, PWSPA.V ***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126116
BIST
13:515.078
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -58,40
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:5119,0153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 19,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:5120,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0806
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,3523
En Düşük
20,2229
13:511.209,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -6,55
|Açılış
|: 1.209,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:49
|CLEBI
|545,70
|50.911.361
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|796.371.950
|% 9,99
|
|MERKO
|6,51
|49.481.515
|% 9,97
|
|FENER
|58,20
|46.116.341
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.876.932
|% 9,88
|
|MARKA
|9,54
|4.089.493
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,23
|968.999.280
|% -9,07
|
|ONCSM
|113,60
|76.987.286
|% -7,64
|
|ETYAT
|5,00
|3.115.978
|% -7,58
|
|BTCIM
|36,60
|45.592.890
|% -7,58
|
|ASTOR
|61,90
|6.127.041.007
|% -4,62
|
|KOZAL
|22,16
|2.878.219.842
|% 7,78
|
|ISCTR
|14,25
|2.485.378.375
|% -3,19
|
|ASELS
|58,05
|2.198.933.130
|% 1,22
|
|THYAO
|128,10
|1.957.890.972
|% 1,26
|
|ISCTR
|14,25
|2.485.378.375
|% -3,19
|
|KOZAL
|22,16
|2.878.219.842
|% 7,78
|
|ASTOR
|61,90
|6.127.041.007
|% -4,62
|
|YKBNK
|10,23
|968.999.280
|% -9,07
|
|EKGYO
|6,92
|563.135.548
|% -2,26
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0111
|19,0151
|% 0,00
|
|Euro
|20,3364
|20,3515
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,1314
|23,2474
|% 0,18
|
|Frank
|20,4082
|20,5312
|% -0,21
|
|Riyal
|5,0468
|5,0721
|% -0,00
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-8,21
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-8,26
|
|Cumhuriyet
|8.124
|8.247
|-15,00
|
|Tam
|8.128
|8.210
|224,00
|
|Yarım
|3.985
|4.018
|110,00
|
|Çeyrek
|1.992
|2.009
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,73
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-1,66
|