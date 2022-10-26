***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
26.10.2022 13:47
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Konu: Goldman Sachs International – 27/10/2022 tarihinde ihraç edilecek Yatırım Kuruluşu Varantları ile ilgili Özet
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilecek ve Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2021 tarih 59/1640 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ile Sermaye Piyasası Piyasası Kurulu'nun 24/10/2022 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-27649 sayılı yazısı çerçevesinde 27/10/2022 tarihinde ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Özet "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074285
BIST
15:103.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 10,12
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.972
15:1018,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
15:1018,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0955
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
15:10998,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,64
|Açılış
|: 998,43
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler15:08
|TUREX
|16,07
|30.626.642
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|133.608.778
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|33.400.354
|% 9,97
|
|TRCAS
|23,84
|144.250.914
|% 9,96
|
|ADEL
|45,94
|21.001.497
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|55.954.564
|% -9,93
|
|ALKA
|36,68
|195.487.312
|% -7,14
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,70
|3.197.013
|% -5,84
|
|ACSEL
|58,50
|57.434.291
|% -5,65
|
|THYAO
|100,40
|3.633.315.977
|% -0,10
|
|AKBNK
|15,81
|1.996.762.198
|% 1,87
|
|SISE
|33,66
|1.621.780.805
|% -0,47
|
|TUPRS
|367,70
|1.592.581.347
|% -1,82
|
|ASELS
|32,58
|1.427.786.729
|% 2,13
|
|EKGYO
|4,65
|1.259.445.065
|% 2,65
|
|SKBNK
|2,13
|564.542.928
|% -1,39
|
|TSKB
|3,15
|813.522.815
|% -0,94
|
|ODAS
|8,06
|1.278.180.782
|% 4,54
|
|DOHOL
|6,15
|842.376.692
|% -0,32
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6057
|18,6123
|% 0,05
|
|Euro
|18,6364
|18,6469
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,4473
|21,5548
|% 0,80
|
|Frank
|18,7223
|18,8351
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,03
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|16,55
|
|Altın Gr.
|998
|998
|9,63
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.708
|6.769
|11,00
|
|Yarım
|3.269
|3.306
|5,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.656
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,59
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,14
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|0,62
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23EGEPO
Yüzde 6.00 oranında artışla 15.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 282, 842 adet işlem
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 04 artarak (% 0.07 ) 4, 354
-
15:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, TSKB
-
15:22XU100
Endeks 3, 988 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 39, 297.00 milyon TL de
-
15:22TUKAS
Yüzde 5.61 oranında artışla 18.27 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 368, 599 adet işlem