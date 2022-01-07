***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.01.2022 09:00
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 31/12/2021 - 06/01/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989672
BIST
11:132.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,23
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:1313,8344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0075
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:1315,6634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0188
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:13795,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,79
|Açılış
|: 795,25
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:11
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|KRSTL
|3,82
|17.823.088
|% 7,30
|
|ELITE
|19,84
|59.612.402
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IDGYO
|2,02
|1.075.832
|% -3,81
|
|SANFM
|27,72
|1.841.012
|% -3,41
|
|GARAN
|11,60
|877.497.876
|% 1,05
|
|THYAO
|24,82
|783.105.689
|% -0,16
|
|EREGL
|30,52
|698.881.511
|% 1,06
|
|KRDMD
|10,87
|555.023.621
|% 2,64
|
|SISE
|14,97
|540.635.177
|% 0,81
|
|YKBNK
|3,55
|277.219.857
|% 1,72
|
|GARAN
|11,60
|877.497.876
|% 1,05
|
|PETKM
|9,55
|526.020.208
|% 1,81
|
|KRDMD
|10,87
|555.023.621
|% 2,64
|
|TSKB
|1,54
|63.018.442
|% 1,99
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8162
|13,8352
|% -0,05
|
|Euro
|15,6322
|15,6541
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,6669
|18,7605
|% 0,28
|
|Frank
|14,9615
|15,0516
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6743
|3,6927
|% 0,25
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,69
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,07
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,43
|82,43
|0,44
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:25HUBVC
Yüzde 6.26 oranında artışla 10.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 395, 475 adet işlem
-
11:24BFREN
Yüzde 4.17 oranında artışla 1, 218.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 574 adet işlem
-
11:23BURVA
Yüzde 4.97 oranında artışla 24.92 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 730 adet işlem
-
11:22XU100
Endeks 2, 020 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 7, 157.00 milyon TL de
-
11:22LIDFA
Yüzde 6.00 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 904 adet işlem