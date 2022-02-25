***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.02.2022 08:36
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 18/02/2022-24/02/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004321
BIST
18:051.851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.953
En Düşük
1.827
18:0514,0012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0218
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,1558
En Düşük
13,9449
18:0515,7996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0459
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
15,9186
En Düşük
15,6688
18:05860,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,46
|Açılış
|: 860,76
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|17,82
|55.872.804
|% 10,00
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|ULUUN
|6,46
|212.334.129
|% 3,86
|
|DAGHL
|14,00
|7.214.089
|% 3,70
|
|ANHYT
|14,16
|9.653.386
|% 2,39
|
|INFO
|6,12
|19.552.712
|% -10,00
|
|MRSHL
|190,80
|1.204.779
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.388.997
|% -10,00
|
|BFREN
|970,20
|11.825.569
|% -10,00
|
|BEYAZ
|7,56
|2.845.284
|% -10,00
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.495.720.440
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.371.708.563
|% -9,98
|
|SISE
|11,74
|991.665.889
|% -8,78
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|YKBNK
|3,53
|988.032.258
|% -9,95
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|ODAS
|1,26
|178.933.718
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9932
|14,0012
|% -0,16
|
|Euro
|15,6997
|15,7996
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,7223
|18,8162
|% 0,05
|
|Frank
|15,0903
|15,1812
|% 0,00
|
|Riyal
|3,7170
|3,7357
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|16,49
|
|Altın Gr.
|861
|861
|5,46
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
|
|B. Petrol
|97,66
|97,66
|2,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 31 altında . İşlem hacmi 24, 624.00 milyon TL de
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 49 kaybederek (% -8.28 ) 1, 666
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ALKA
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, KERVN, RYSAS, SOKM, ARDYZ, HATEK, BEYAZ, GRNYO, KORDS, BERA