***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs International (İhraççı) TAVHL Payına Dayalı Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorun hkYaşanan teknik bir sorun nedeniyle piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz TAVHL (TAV Havalimanları A.Ş ) payına dayalı varantlar için Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Varant piyasasına kotasyon girilememektedir. Borsa İstanbul A.Ş uygulamaları çerçevesinde varantlarımız piyasada işlem görmeye devam etmekte olup varantlarımızın güncel fiyatlarını https://www.goldmansachs.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Söz konusu teknik sorunun giderilmesini takiben piyasaya kotasyon verilmesi ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039362BIST