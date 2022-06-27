***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.06.2022 11:44
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International (İhraççı) TAVHL Payına Dayalı Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorun hk
Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz TAVHL (TAV Havalimanları A.Ş ) payına dayalı varantlar için Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Varant piyasasına kotasyon girilememektedir. Borsa İstanbul A.Ş uygulamaları çerçevesinde varantlarımız piyasada işlem görmeye devam etmekte olup varantlarımızın güncel fiyatlarını https://www.goldmansachs.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Söz konusu teknik sorunun giderilmesini takiben piyasaya kotasyon verilmesi ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039362
BIST
14:272.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -18,13
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
14:2716,7245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,1599
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
14:2717,6994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1278
|Açılış
|: 17,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
14:27987,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,04
|Açılış
|: 987,07
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler14:26
|SANEL
|7,92
|7.123.961
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.558.826
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.508.512
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.385.687
|% 9,87
|
|KRGYO
|6,91
|29.748.777
|% 9,68
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|VKING
|5,85
|1.568.837
|% -4,10
|
|DOAS
|81,60
|49.255.803
|% -4,06
|
|IZFAS
|4,99
|437.002
|% -3,67
|
|THYAO
|49,84
|3.008.626.542
|% -0,82
|
|SISE
|22,00
|1.325.827.289
|% 1,10
|
|EREGL
|27,96
|979.116.508
|% 0,36
|
|ASELS
|23,94
|745.525.497
|% -2,52
|
|SAHOL
|20,40
|618.833.374
|% -1,07
|
|ODAS
|3,17
|330.937.584
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,67
|432.223.704
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,56
|177.258.280
|% -1,54
|
|AKBNK
|8,58
|581.964.870
|% -2,17
|
|SISE
|22,00
|1.325.827.289
|% 1,10
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7121
|16,7343
|% -0,89
|
|Euro
|17,6826
|17,7029
|% -0,70
|
|Sterlin
|20,4460
|20,5485
|% -1,01
|
|Frank
|17,3636
|17,4682
|% -1,05
|
|Riyal
|4,4411
|4,4633
|% -1,00
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|8,71
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.681
|-43,00
|
|Tam
|6.570
|6.664
|-198,00
|
|Yarım
|3.226
|3.259
|-97,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.629
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,05
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,59
|