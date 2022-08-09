***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs International- 30/06/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 30/06/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 08/08/2022 tarihinde https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayınlanmıştır. Goldman Sachs International'ın 30/06/2022 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıkladığı tarihe bağlı olarak, 30/06/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların Türkçe tercümesi en geç 19/08/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.Ünlü Menkul Değerler A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053614BIST