***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs International tarafından ARCLK, EREGL, FROTO ve TESLA paylarına dayalı olarak ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarında (Çarpan) yapılan değişiklik hk.Goldman Sachs International tarafından 23 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ihraç edilecek 30 Kasım 2022 vadeli ARCLK, EREGL, FROTO ve TESLA paylarına dayalı yatırım kuruluşu varantları ve söz konusu tarihten sonra ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları da dahil olmak üzere ARCLK, EREGL, FROTO ve TESLA paylarına dayalı yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarında (Çarpan) değişikliğe gidilmiştir.Ancak 23/09/2022 tarihinden önce söz konusu paylara dayalı olarak ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halihazırda işlem gören yatırım kuruluşu varantlarının vade sonunda kullanılacak katsayılarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.Bu çerçevede 23/09/2022 tarihi itibarıyla ARCLK, EREGL, FROTO ve TESLA paylarına dayalı olarak ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarının ve 23 Eylül 2022 tarihinden önce ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarına (Çarpan) ilişkin "PDF dosya ekte yer almaktadır.Ünlü Menkul Değerler A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064679BIST