***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.09.2022 15:22
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından ARCLK, EREGL, FROTO ve TESLA paylarına dayalı olarak ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarında (Çarpan) yapılan değişiklik hk.
Goldman Sachs International tarafından 23 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ihraç edilecek 30 Kasım 2022 vadeli ARCLK, EREGL, FROTO ve TESLA paylarına dayalı yatırım kuruluşu varantları ve söz konusu tarihten sonra ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları da dahil olmak üzere ARCLK, EREGL, FROTO ve TESLA paylarına dayalı yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarında (Çarpan) değişikliğe gidilmiştir.
Ancak 23/09/2022 tarihinden önce söz konusu paylara dayalı olarak ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde halihazırda işlem gören yatırım kuruluşu varantlarının vade sonunda kullanılacak katsayılarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Bu çerçevede 23/09/2022 tarihi itibarıyla ARCLK, EREGL, FROTO ve TESLA paylarına dayalı olarak ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantlarının ve 23 Eylül 2022 tarihinden önce ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının katsayılarına (Çarpan) ilişkin "PDF dosya ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064679
BIST
15:413.298
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 52,01
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.311
En Düşük
3.237
15:4118,3571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
15:4118,2047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1757
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
15:41992,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,82
|Açılış
|: 992,34
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
992,96
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler15:39
|KMPUR
|49,72
|116.526.645
|% 10,00
|
|UNLU
|7,17
|68.557.896
|% 9,97
|
|ULUSE
|130,60
|16.542.783
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,90
|39.722.477
|% 9,87
|
|UTPYA
|24,70
|2.192.208
|% 9,78
|
|PINSU
|7,22
|63.466.524
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|119.293.264
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,81
|340.049.671
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|175.439.136
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|104.313.460
|% -9,78
|
|THYAO
|70,95
|3.180.036.815
|% 1,72
|
|EKGYO
|4,04
|2.635.455.392
|% 3,59
|
|SISE
|27,52
|2.224.200.368
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,18
|1.892.128.113
|% 2,72
|
|AKBNK
|11,72
|1.884.764.363
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,04
|2.635.455.392
|% 3,59
|
|YKBNK
|7,18
|1.892.128.113
|% 2,72
|
|ZOREN
|4,26
|1.050.853.354
|% 7,58
|
|ISCTR
|8,14
|1.663.253.534
|% 2,65
|
|AKBNK
|11,72
|1.884.764.363
|% 1,74
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3510
|18,3562
|% 0,16
|
|Euro
|18,1599
|18,1705
|% 0,78
|
|Sterlin
|20,7248
|20,8287
|% 0,63
|
|Frank
|18,6648
|18,7772
|% -1,20
|
|Riyal
|4,8659
|4,8903
|% 0,18
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|8,71
|
|Altın Gr.
|992
|993
|5,99
|
|Cumhuriyet
|6.645
|6.745
|-14,00
|
|Tam
|6.701
|6.788
|-8,00
|
|Yarım
|3.265
|3.314
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.656
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,12
|
|B. Petrol
|91,39
|91,39
|1,56
|
Seans Raporu
15:39
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15:54KONKA
Yüzde 6.25 oranında artışla 30.62 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 512, 423 adet işlem
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Endeks 3, 296 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 41, 994.00 milyon TL de
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15:52ERBOS
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15:51EGGUB
Yüzde 5.23 oranında artışla 70.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 889, 355 adet işlem