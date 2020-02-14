***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2020 10:42
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818988
BIST
11:03121.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 913,42
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.082
11:036,0602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0630
En Düşük
6,0344
11:036,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5717
En Düşük
6,5408
11:03306,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,64
|Açılış
|: 306,92
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
306,92
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|3,45
|5.512.619
|% 14,24
|
|ISYAT
|2,97
|56.225.433
|% 14,23
|
|GSRAY
|2,69
|184.273.053
|% 12,08
|
|ARDYZ
|17,60
|123.710.392
|% 11,39
|
|SAYAS
|4,06
|2.980.728
|% 9,73
|
|TUKAS
|12,49
|1.483.032
|% -18,15
|
|OZBAL
|2,44
|6.037.206
|% -6,87
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|QNBFB
|52,55
|349.434
|% -5,82
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|THYAO
|15,07
|399.467.381
|% 0,53
|
|PETKM
|4,14
|242.167.383
|% 1,47
|
|ISGYO
|2,18
|214.751.484
|% 5,31
|
|SISE
|5,55
|199.077.487
|% 2,40
|
|GSRAY
|2,69
|184.273.053
|% 12,08
|
|ISGYO
|2,18
|214.751.484
|% 5,31
|
|GSRAY
|2,69
|184.273.053
|% 12,08
|
|PETKM
|4,14
|242.167.383
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,37
|64.725.796
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,90
|117.564.268
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8841
|7,9236
|% 0,29
|
|Frank
|6,1535
|6,1906
|% 0,14
|
|Riyal
|1,6103
|1,6184
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,63
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
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|B. Petrol
|56,42
|56,42
|0,08
|
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