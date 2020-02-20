***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2020 13:39
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820320
BIST
15:30117.367
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -1.828,70
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
116.978
15:306,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,0930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
15:306,5810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
15:30316,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,52
|Açılış
|: 316,98
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,10
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|169.060.463
|% 19,87
|
|HATEK
|9,84
|29.723.266
|% 14,95
|
|SNGYO
|1,35
|3.611.191
|% 12,50
|
|QNBFL
|147,00
|5.606.801
|% 11,36
|
|LOGO
|73,30
|62.060.425
|% 7,95
|
|VERTU
|5,45
|35.477.019
|% -17,42
|
|TSPOR
|6,51
|726.124.148
|% -16,32
|
|GSRAY
|3,36
|810.629.243
|% -13,85
|
|VKING
|2,90
|3.419.614
|% -11,85
|
|FENER
|17,18
|744.269.234
|% -11,63
|
|BJKAS
|3,20
|1.085.380.867
|% -9,09
|
|ASELS
|28,88
|1.067.864.245
|% -3,02
|
|THYAO
|14,61
|861.903.489
|% -1,95
|
|GSRAY
|3,36
|810.629.243
|% -13,85
|
|FENER
|17,18
|744.269.234
|% -11,63
|
|BJKAS
|3,20
|1.085.380.867
|% -9,09
|
|CEMAS
|1,26
|311.139.019
|% -4,55
|
|GSRAY
|3,36
|810.629.243
|% -13,85
|
|IHLGM
|1,22
|198.819.221
|% -6,15
|
|ODAS
|2,09
|305.733.789
|% -6,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8151
|7,8543
|% -0,31
|
|Frank
|6,1696
|6,2067
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6195
|1,6276
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.618
|4,76
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.099
|2.131
|21,00
|
|Tam
|2.089
|2.141
|21,45
|
|Yarım
|1.010
|1.036
|10,37
|
|Çeyrek
|506
|518
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,60
|3,61
|-0,01
|
|B. Petrol
|59,41
|59,41
|0,29
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