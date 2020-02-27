***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:49
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821976
BIST
13:49112.106
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -3.065,37
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
112.097
13:496,1722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1733
En Düşük
6,1506
13:496,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0583
|Açılış
|: 6,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7581
En Düşük
6,6963
13:49326,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,85
|Açılış
|: 326,84
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|193.941
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|362.647
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|380.457
|% 9,68
|
|OYAYO
|3,21
|36.678.874
|% 9,18
|
|FMIZP
|49,90
|34.872.693
|% 8,20
|
|TSPOR
|5,37
|29.767.435
|% -11,97
|
|GSRAY
|3,48
|52.840.201
|% -11,45
|
|SNPAM
|5,60
|1.442.513
|% -11,11
|
|ALGYO
|15,90
|112.590.583
|% -10,67
|
|BJKAS
|2,50
|12.973.361
|% -10,07
|
|THYAO
|12,61
|1.267.307.073
|% -4,76
|
|ASELS
|27,82
|593.038.727
|% -4,07
|
|KRDMD
|2,82
|488.869.174
|% -3,09
|
|IHLGM
|1,32
|394.422.469
|% -0,75
|
|EKGYO
|1,51
|243.416.920
|% -0,66
|
|IHLGM
|1,32
|394.422.469
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,82
|488.869.174
|% -3,09
|
|EKGYO
|1,51
|243.416.920
|% -0,66
|
|THYAO
|12,61
|1.267.307.073
|% -4,76
|
|KARSN
|1,84
|150.002.872
|% -5,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9205
|7,9602
|% 0,02
|
|Frank
|6,3270
|6,3651
|% 0,82
|
|Riyal
|1,6393
|1,6475
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|11,18
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.155
|2.209
|19,06
|
|Yarım
|1.042
|1.068
|9,22
|
|Çeyrek
|522
|534
|4,62
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,87
|51,87
|-0,94
|