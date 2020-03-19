***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 14:42
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830701
BIST
14:3385.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -224,87
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
14:336,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0638
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
14:337,0493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0250
|Açılış
|: 7,0370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0268
14:33309,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,09
|Açılış
|: 309,80
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|447.670
|% 10,00
|
|GEDIK
|12,73
|3.279.017
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.620.567
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.140.968
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.625.128
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|764.868
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.247.651
|% -9,94
|
|TSPOR
|2,19
|119.408.296
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.410
|% -9,88
|
|IHGZT
|3,56
|34.959
|% -9,87
|
|ASELS
|21,48
|449.933.661
|% -1,20
|
|GARAN
|7,96
|433.987.671
|% -0,50
|
|THYAO
|8,01
|415.282.020
|% 1,39
|
|YKBNK
|1,96
|190.422.053
|% -1,01
|
|ISFIN
|2,75
|123.664.366
|% 5,77
|
|YKBNK
|1,96
|190.422.053
|% -1,01
|
|ODAS
|1,18
|84.584.281
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,76
|46.168.373
|% -1,30
|
|GARAN
|7,96
|433.987.671
|% -0,50
|
|TSPOR
|2,19
|119.408.296
|% -9,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5300
|7,5678
|% 0,22
|
|Frank
|6,6478
|6,6879
|% -0,28
|
|Riyal
|1,7360
|1,7447
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.474
|-12,98
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-15,46
|
|Yarım
|997
|1.023
|-7,48
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|11,94
|11,99
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,22
|26,22
|1,34
|
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