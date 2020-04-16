***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:19
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838504
BIST
12:5895.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 131,98
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:586,9275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9275
En Düşük
6,8896
12:587,5307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:58383,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,08
|Açılış
|: 383,57
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.671.371
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|TSPOR
|4,90
|55.513.658
|% -9,93
|
|DOCO
|359,50
|65.880.114
|% -9,63
|
|CLEBI
|78,45
|23.750.013
|% -8,94
|
|PENGD
|3,77
|164.339.799
|% -8,72
|
|PGSUS
|51,25
|770.091.260
|% -7,57
|
|THYAO
|10,20
|552.940.101
|% -1,54
|
|ASELS
|26,64
|470.441.756
|% 0,76
|
|ECILC
|4,64
|437.473.541
|% 6,18
|
|MGROS
|29,72
|346.241.650
|% 2,98
|
|ECILC
|4,64
|437.473.541
|% 6,18
|
|IHLAS
|0,58
|35.024.844
|% -4,92
|
|IHLGM
|1,01
|57.610.454
|% -0,98
|
|THYAO
|10,20
|552.940.101
|% -1,54
|
|IHEVA
|1,92
|99.515.647
|% -8,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6148
|8,6580
|% -0,18
|
|Frank
|7,1256
|7,1686
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8366
|1,8458
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|6,27
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|14,90
|
|Tam
|2.531
|2.592
|15,30
|
|Yarım
|1.231
|1.261
|7,40
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|0,65
|