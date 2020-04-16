***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:21
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838574
BIST
11:5495.860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 5,15
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
11:546,9219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9219
En Düşük
6,8896
11:547,5298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:54383,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,82
|Açılış
|: 383,31
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,45
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.420.830
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOCO
|358,10
|38.673.582
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|54.031.849
|% -9,93
|
|CLEBI
|77,75
|17.869.584
|% -9,75
|
|PGSUS
|50,25
|454.303.431
|% -9,38
|
|THYAO
|10,17
|429.949.141
|% -1,83
|
|ECILC
|4,65
|352.073.250
|% 6,41
|
|ASELS
|26,40
|301.619.383
|% -0,15
|
|MGROS
|30,04
|295.452.722
|% 4,09
|
|ECILC
|4,65
|352.073.250
|% 6,41
|
|IHLGM
|1,01
|46.655.961
|% -0,98
|
|YKBNK
|1,93
|87.678.493
|% -0,52
|
|THYAO
|10,17
|429.949.141
|% -1,83
|
|TSKB
|0,97
|33.396.597
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6075
|8,6507
|% -0,26
|
|Frank
|7,1245
|7,1675
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8328
|1,8420
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|7,84
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.519
|15,20
|
|Tam
|2.527
|2.593
|15,60
|
|Yarım
|1.229
|1.262
|7,60
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|28,29
|28,29
|0,60
|
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