***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2020 10:01
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884181
BIST
11:471.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
11:478,1585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0751
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1594
En Düşük
8,0708
11:479,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0898
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6421
En Düşük
9,5440
11:47498,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,30
|Açılış
|: 498,74
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,87
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler11:47
|KARTN
|1.498,20
|97.547.519
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,49
|21.088.540
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|438.050
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.272.019
|% -10,08
|
|CEOEM
|6,48
|23.375.034
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,52
|2.172.936
|% -10,00
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|TSKB
|2,02
|818.282.263
|% 5,21
|
|SISE
|6,40
|419.440.405
|% 1,59
|
|GARAN
|6,85
|398.009.239
|% 1,18
|
|ECILC
|7,42
|352.783.492
|% 0,54
|
|DEVA
|24,54
|280.054.474
|% -0,65
|
|TSKB
|2,02
|818.282.263
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,76
|267.225.282
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,67
|155.525.799
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,12
|167.504.653
|% 1,44
|
|KRDMD
|3,26
|252.047.695
|% -2,10
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1563
|8,1585
|% 0,93
|
|Euro
|9,6394
|9,6420
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,5843
|10,6374
|% 0,83
|
|Frank
|8,9444
|8,9983
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1673
|2,1782
|% 0,85
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-1,20
|
|Altın Gr.
|498
|499
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|67,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,13
|41,13
|0,30
|