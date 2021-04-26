***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2021 11:43
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930826
BIST
11:291.364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 18,57
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.365
En Düşük
1.344
11:298,3197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0491
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2968
11:2910,0686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0710
|Açılış
|: 10,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0574
11:29476,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,76
|Açılış
|: 476,50
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
474,91
BIST En Aktif Hisseler11:29
|MAALT
|193,60
|6.199.994
|% 10,00
|
|ORMA
|30,58
|21.345
|% 10,00
|
|SANKO
|11,67
|9.256.519
|% 9,99
|
|CLEBI
|235,90
|19.870.027
|% 9,98
|
|MERIT
|185,20
|347.250
|% 9,98
|
|CASA
|100,50
|58.391
|% -8,64
|
|GLYHO
|3,60
|34.052.319
|% -7,93
|
|SNPAM
|17,11
|10.129
|% -6,50
|
|BJKAS
|8,23
|40.934.306
|% -5,94
|
|FENER
|32,08
|24.394.555
|% -4,75
|
|GARAN
|7,11
|437.065.146
|% 0,57
|
|GWIND
|5,84
|435.434.681
|% 5,04
|
|EREGL
|18,61
|393.503.045
|% 3,45
|
|PETKM
|6,38
|319.657.366
|% 1,43
|
|KRDMD
|7,03
|245.294.531
|% 0,86
|
|GWIND
|5,84
|435.434.681
|% 5,04
|
|YKBNK
|2,09
|141.540.040
|% 0,48
|
|GARAN
|7,11
|437.065.146
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,82
|96.903.205
|% 1,11
|
|PETKM
|6,38
|319.657.366
|% 1,43
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3127
|8,3197
|% -0,59
|
|Euro
|10,0622
|10,0686
|% -0,70
|
|Sterlin
|11,5586
|11,6166
|% -0,20
|
|Frank
|9,0720
|9,1267
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2133
|2,2244
|% -0,52
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|2,86
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,51
|64,51
|-0,91
|