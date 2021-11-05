***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.11.2021 11:14
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975071
BIST
11:421.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:429,7274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0445
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:4211,2423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0161
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:42562,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,92
|Açılış
|: 562,54
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:42
|KONTR
|80,80
|138.445.136
|% 8,09
|
|GEDZA
|17,42
|15.335.388
|% 7,00
|
|DOBUR
|68,20
|13.143.356
|% 6,98
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|RALYH
|8,76
|78.775.751
|% 6,70
|
|BASGZ
|25,24
|2.683.820
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|53.963.897
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,08
|20.508.672
|% -6,99
|
|RODRG
|14,29
|1.129.728
|% -5,11
|
|DARDL
|2,80
|31.008.971
|% -5,08
|
|THYAO
|17,08
|865.336.718
|% 0,65
|
|GARAN
|10,51
|811.743.737
|% 0,57
|
|TUPRS
|144,10
|436.603.623
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,09
|322.643.714
|% 1,95
|
|ASELS
|16,75
|281.828.813
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,09
|322.643.714
|% 1,95
|
|TSKB
|1,54
|169.714.745
|% 0,65
|
|GARAN
|10,51
|811.743.737
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,09
|56.253.335
|% -0,91
|
|THYAO
|17,08
|865.336.718
|% 0,65
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7228
|9,7274
|% 0,46
|
|Euro
|11,2359
|11,2423
|% 0,14
|
|Sterlin
|13,0615
|13,1270
|% 0,06
|
|Frank
|10,6127
|10,6766
|% 0,26
|
|Riyal
|2,5861
|2,5991
|% 0,33
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|6,61
|
|Altın Gr.
|563
|563
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,06
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|0,67
|
Seans Raporu
11:42
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