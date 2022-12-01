***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 14:35
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083453
BIST
16:005.048
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 70,10
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
16:0018,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
16:0019,4895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0920
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
16:001.069,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.069,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.069,71
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler16:00
|BRLSM
|15,29
|258.339.368
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|25.830.064
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|52.297.677
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.920.145
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|GSRAY
|7,12
|269.393.413
|% -5,82
|
|EUYO
|4,63
|7.895.402
|% -5,70
|
|THYAO
|125,10
|6.865.518.091
|% 4,25
|
|KRDMD
|15,31
|5.100.189.078
|% 3,94
|
|SISE
|39,80
|3.992.873.336
|% 1,79
|
|EREGL
|42,96
|3.969.135.920
|% 0,70
|
|PETKM
|18,19
|3.614.778.250
|% 1,68
|
|EKGYO
|7,26
|2.504.401.159
|% 5,37
|
|SKBNK
|2,73
|921.170.036
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,31
|5.100.189.078
|% 3,94
|
|ISCTR
|10,74
|2.933.599.591
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,87
|2.902.305.013
|% -1,49
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6311
|18,6386
|% 0,04
|
|Euro
|19,4762
|19,4895
|% 0,47
|
|Sterlin
|22,6415
|22,7550
|% 1,12
|
|Frank
|19,6439
|19,7622
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,02
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|14,75
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.070
|9,41
|
|Cumhuriyet
|7.109
|7.217
|104,00
|
|Tam
|7.142
|7.199
|44,00
|
|Yarım
|3.464
|3.520
|22,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.759
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,04
|
|B. Petrol
|87,86
|87,86
|0,89
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15KOZAA
Yüzde 9.94 oranında artışla 50.20 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 916, 759 adet işlem
-
16:14NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 15.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 623, 377 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 5, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 87, 462.00 milyon TL de
-
16:13YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 268, 830 adet işlem
-
16:12LUKSK
Yüzde 5.28 oranında artışla 95.75 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 944 adet işlem