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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

11.01.2022 17:03
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2021-31.05.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.12.2021
Tescil Tarihi
11.01.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.01.2022 / 10492
Açıklamalar

Şirketimizin 28.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri  gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan Eren Bağımsız Denetim A.Ş'nin 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
 Söz konusu karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.01.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 11.01.2022 tarihli 10492  sayılı TTSG de yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992783


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Tam 5.302 5.435 15,55  
Yarım 2.563 2.629 7,52  
Çeyrek 1.285 1.314 3,76  
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