***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEREN BAĞIMSIZ DENETİM A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.06.2021-31.05.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi28.12.2021Tescil Tarihi11.01.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su11.01.2022 / 10492AçıklamalarŞirketimizin 28.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan Eren Bağımsız Denetim A.Ş'nin 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Söz konusu karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.01.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 11.01.2022 tarihli 10492 sayılı TTSG de yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992783BIST