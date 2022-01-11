***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.01.2022 17:03
Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2021-31.05.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.12.2021
Tescil Tarihi
11.01.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
11.01.2022 / 10492
Açıklamalar
Şirketimizin 28.12.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan Eren Bağımsız Denetim A.Ş'nin 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Söz konusu karar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11.01.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 11.01.2022 tarihli 10492 sayılı TTSG de yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992783
BIST
17:552.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,32
|Açılış
|: 2.060
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|Önceki Kapanış
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2.068
En Düşük
2.018
17:5513,8586
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 13,8700
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13,8866
En Düşük
13,7192
17:5515,7243
En Yüksek
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|: 15,6400
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15,7524
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17:55803,99
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|: 0,45%
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|Açılış
|: 803,99
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|Önceki Kapanış
|: 800,35
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807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler17:55
|HATEK
|19,03
|20.971.640
|% 10,00
|
|KRDMA
|10,45
|157.477.415
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.242.639
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|17.760.294
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|RALYH
|10,49
|95.024.043
|% -7,74
|
|PENTA
|360,50
|14.118.394
|% -6,63
|
|FENER
|29,06
|71.419.522
|% -5,95
|
|IHAAS
|9,60
|16.304.650
|% -5,88
|
|KRDMD
|12,57
|5.991.518.970
|% 8,83
|
|EREGL
|31,86
|4.995.982.959
|% 4,46
|
|THYAO
|27,00
|4.609.444.901
|% 1,12
|
|GARAN
|11,78
|2.614.960.365
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,76
|1.828.972.724
|% 1,62
|
|YKBNK
|3,76
|1.828.972.724
|% 1,62
|
|KRDMD
|12,57
|5.991.518.970
|% 8,83
|
|EKGYO
|2,38
|843.884.917
|% -1,65
|
|GARAN
|11,78
|2.614.960.365
|% 0,34
|
|DOHOL
|3,09
|622.979.380
|% 0,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8397
|13,8586
|% 0,27
|
|Euro
|15,6944
|15,7243
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,7387
|18,8326
|% 0,15
|
|Frank
|14,8779
|14,9675
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6789
|3,6973
|% 0,23
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|7,07
|
|Altın Gr.
|803
|804
|3,26
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,64
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|0,05
|
|B. Petrol
|81,68
|81,68
|0,81
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