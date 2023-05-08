***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.05.2023 15:00
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2022-31.05.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.04.2023
Tescil Tarihi
02.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.05.2023-10825
Açıklamalar
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemi için Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, 02.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 05.05.2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147992
BIST
16:094.493
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 92,25
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.497
En Düşük
4.374
16:0919,5063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5596
En Düşük
19,4540
16:0921,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0334
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
16:091.268,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.268,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.272,30
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler16:09
|BURCE
|75,40
|48.326.174
|% 9,99
|
|BURVA
|33,04
|32.703.395
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.589.143
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|105.102.371
|% 9,96
|
|PAMEL
|160,30
|85.847.331
|% 9,95
|
|POLHO
|8,10
|118.042.438
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|152.549.207
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|18.762.189
|% -9,94
|
|LIDER
|65,50
|38.308.417
|% -8,96
|
|BRKO
|3,61
|1.234.667
|% -8,61
|
|KRDMD
|14,05
|1.960.010.249
|% 4,69
|
|THYAO
|128,40
|1.811.380.191
|% 2,31
|
|EREGL
|30,42
|1.416.333.191
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,42
|1.191.877.291
|% 7,23
|
|EUPWR
|67,50
|1.179.669.172
|% -3,57
|
|KRDMD
|14,05
|1.960.010.249
|% 4,69
|
|EKGYO
|5,40
|650.806.176
|% 2,27
|
|ISCTR
|11,42
|1.191.877.291
|% 7,23
|
|YKBNK
|9,68
|648.229.458
|% 5,22
|
|KOZAL
|16,35
|1.091.530.418
|% 0,00
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5022
|19,5063
|% -0,04
|
|Euro
|21,5286
|21,5335
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,5905
|24,7138
|% 0,06
|
|Frank
|21,8460
|21,9776
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1851
|5,2111
|% -0,06
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.023
|4,82
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|4,49
|
|Cumhuriyet
|9.220
|9.359
|7,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.542
|4.614
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.293
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,01
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|1,40
|
Seans Raporu
16:09
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