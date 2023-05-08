***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.06.2022-31.05.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.04.2023Tescil Tarihi02.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.05.2023-10825AçıklamalarEren Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 01.06.2022-31.05.2023 hesap dönemi için Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, 02.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 05.05.2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147992BIST