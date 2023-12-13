***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar12.10.2023 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Şirketimiz esas sözleşmesinin 7 ve 8. Maddelerinin tadili için Ticaret Sicil Müdürlüğüne yaptığımız tescil başvurusu neticesinde gerekli tescil işlemi 08.12.2023 tarihinde yapılmış olup 13.12.2023 tarih 10978 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 08/12/2023 13/12/2023 109788 08/12/2023 13/12/2023 10978http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225616BIST