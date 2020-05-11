***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -736.697 21.246.627 -1.088.137.307 -216.239.682 -303.008.793 -12.403 -303.021.196Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -4.909.746 -4.909.746 0 -4.909.746Transferler0 0 0 0 0 -216.239.682 216.239.682 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -1.067.997 0 0 81.003.412 79.935.415 -19.178 79.916.237Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 81.003.412 81.003.412 -19.178 80.984.234Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -1.067.997 0 0 0 -1.067.997 0 -1.067.997Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.804.694 21.246.627 -1.304.376.989 76.093.666 -227.983.124 -31.581 -228.014.705Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.304.376.989 30.531.275 -273.215.151 -33.122 -273.248.273Transferler0 0 0 0 0 30.531.275 -30.531.275 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -234.798 0 0 3.998.208 3.763.410 -24.501 3.738.909Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 3.998.208 3.998.208 -24.501 3.973.707Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -234.798 0 0 0 -234.798 0 -234.798Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.709.128 21.246.627 -1.273.845.714 3.998.208 -269.451.741 -57.623 -269.509.364Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.482.635 181.930.143Dönem Karı (Zararı)3.973.707 76.074.488Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler121.155.611 -9.592.007Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler85.518.153 58.072.648Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.052.805 1.561.392Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.082.805 1.546.392Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-30.000 15.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-251.811 5.710.491Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.155.391 1.071.817Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.407.202 4.638.674Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler70.092.592 21.435.896Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-117.237.635 -85.195.436Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler187.330.227 106.631.332Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-983.771 1.239.254Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.820.948 -170.368.023Maddi Duran -170.478.700Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-18.451.409 72.756.335İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-75.017.381 -93.363.777Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler127.404.494 -73.544.570Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.009.989 -2.502.480Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-31.794.605 -10.133.954Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-103.207.826 -29.568.524Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-80.933.689 -7.563.267Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler18.388.885 35.863.208Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.506.418 220.482İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.641.767 -6.134.672Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.104.966 -5.913.867Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)30.746.733 -220.805Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları50.111.937 -26.881.296Alınan Faiz95.924 225.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-382.228 -576.994Vergi İadeleri (Ödemeleri)-55.895 -1.443.248Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.287.103 210.605.840YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-300.455.462 -116.316.359Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.655.400 -96.859.276Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.981.654 -2.063.868Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.673.746 -94.795.408Verilen Nakit Avans ve Borçlar-279.800.062 -19.457.083İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-279.800.062 -19.457.083FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI252.644.215 -63.848.437Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.507.384.698 718.798.121Kredilerden Nakit Girişleri1.507.384.698 718.798.121Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.066.503.453 -657.183.960Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.066.503.453 -657.183.960Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.486.650 0Ödenen Faiz-170.697.661 -127.857.478Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-14.052.719 2.394.880YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.328.612 1.765.347NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.328.612 1.765.347DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.276.870 5.465.095DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 7.948.258 7.230.442Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 29.02.2020 Önceki Dönem 31.05.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 7.948.258 9.276.870Finansal Yatırımlar48.294.671 12.973.268Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri48.294.671 12.973.268Ticari Alacaklar134.307.722 255.797.407İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar134.307.722 255.797.407Diğer Alacaklar41.852.049 25.476.892İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 41.516.770 23.258.674İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar335.279 2.218.218Stoklar29.151.871 23.141.882Peşin Ödenmiş Giderler75.190.616 35.835.388Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar55.895 0Diğer Dönen Varlıklar3.177.254 1.978.794ARA TOPLAM339.978.336 364.480.501TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR339.978.336 364.480.501DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar5.650.963 19.009.688İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.650.963 19.009.688Diğer Alacaklar923.413.776 542.847.160İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 923.278.108 542.748.804İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar135.668 98.356Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2.390.000 2.360.000Maddi Duran Varlıklar7 16.790.031 13.493.884Kullanım Hakkı Varlıkları26.351.337 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 195.975.218 221.144.071Peşin Ödenmiş Giderler253.772.613 261.333.236Ertelenmiş Vergi Varlığı4.454.852 3.471.081Diğer Duran Varlıklar8.073.974 6.167.468TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.436.872.764 1.069.826.588TOPLAM VARLIKLAR1.776.851.100 1.434.307.089KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 39.121.766 403.780.504Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 178.085.559 215.919.598İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları178.085.559 215.919.598Banka Kredileri172.877.205 215.919.598Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.208.354 0Ticari Borçlar194.237.306 244.155.147İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar194.237.306 244.155.147Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar197.895.246 271.062.563Diğer Borçlar13.386.776 53.945.913İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 11.883.658 25.936.377İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.503.118 28.009.536Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler89.865.235 59.939.590Kısa Vadeli Karşılıklar15.914.337 16.735.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.626.951 2.040.842Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 13.287.386 14.694.588Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler55.144.055 24.150.936ARA TOPLAM783.650.280 1.289.689.681TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER783.650.280 1.289.689.681UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.137.818.005 269.611.594İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.137.818.005 269.611.594Banka Kredileri1.115.976.358 269.611.594Kiralama İşlemlerinden Borçlar21.841.647 0Ticari Borçlar15.353.663 19.587.905İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar15.353.663 19.587.905Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar59.039.111 66.805.483Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler47.909.208 59.445.968Uzun Vadeli Karşılıklar2.415.408 1.993.556Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.415.408 1.993.556Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler174.789 421.175TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.262.710.184 417.865.681TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.046.360.464 1.707.555.362ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-269.451.741 -273.215.151Ödenmiş Sermaye10 540.000.000 540.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 3.827.679 3.827.679Paylara İlişkin Primler (İskontolar)437.030.587 437.030.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.709.128 -1.474.330Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.709.128 -1.474.330Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.709.128 -1.474.330Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 21.246.627 21.246.627Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.273.845.714 -1.304.376.989Net Dönem Karı veya Zararı3.998.208 30.531.275Kontrol Gücü Olmayan Paylar-57.623 -33.122TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-269.509.364 -273.248.273TOPLAM KAYNAKLAR1.776.851.100 1.434.307.089Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2018 - 28.02.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 726.407.399 640.390.518 241.526.222 191.561.443Satışların Maliyeti11 -609.330.772 -529.734.792 -237.228.925 -192.695.466TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)117.076.627 110.655.726 4.297.297 -1.134.023BRÜT KAR (ZARAR)117.076.627 110.655.726 4.297.297 -1.134.023Genel Yönetim Giderleri