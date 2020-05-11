***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
11.05.2020 19:05
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -736.697 21.246.627 -1.088.137.307 -216.239.682 -303.008.793 -12.403 -303.021.196
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -4.909.746 -4.909.746 0 -4.909.746
Transferler
0 0 0 0 0 -216.239.682 216.239.682 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.067.997 0 0 81.003.412 79.935.415 -19.178 79.916.237
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 81.003.412 81.003.412 -19.178 80.984.234
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.067.997 0 0 0 -1.067.997 0 -1.067.997
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.804.694 21.246.627 -1.304.376.989 76.093.666 -227.983.124 -31.581 -228.014.705
Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.304.376.989 30.531.275 -273.215.151 -33.122 -273.248.273
Transferler
0 0 0 0 0 30.531.275 -30.531.275 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -234.798 0 0 3.998.208 3.763.410 -24.501 3.738.909
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 3.998.208 3.998.208 -24.501 3.973.707
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -234.798 0 0 0 -234.798 0 -234.798
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.709.128 21.246.627 -1.273.845.714 3.998.208 -269.451.741 -57.623 -269.509.364
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.482.635 181.930.143
Dönem Karı (Zararı)
3.973.707 76.074.488
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
121.155.611 -9.592.007
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
85.518.153 58.072.648
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.052.805 1.561.392
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.082.805 1.546.392
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-30.000 15.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-251.811 5.710.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.155.391 1.071.817
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.407.202 4.638.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
70.092.592 21.435.896
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-117.237.635 -85.195.436
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
187.330.227 106.631.332
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-983.771 1.239.254
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.820.948 -170.368.023
Maddi Duran -170.478.700
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-18.451.409 72.756.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.017.381 -93.363.777
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
127.404.494 -73.544.570
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.009.989 -2.502.480
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-31.794.605 -10.133.954
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.207.826 -29.568.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-80.933.689 -7.563.267
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
18.388.885 35.863.208
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.506.418 220.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.641.767 -6.134.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.104.966 -5.913.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
30.746.733 -220.805
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.111.937 -26.881.296
Alınan Faiz
95.924 225.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-382.228 -576.994
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-55.895 -1.443.248
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.287.103 210.605.840
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-300.455.462 -116.316.359
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.655.400 -96.859.276
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.981.654 -2.063.868
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.673.746 -94.795.408
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-279.800.062 -19.457.083
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-279.800.062 -19.457.083
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
252.644.215 -63.848.437
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.507.384.698 718.798.121
Kredilerden Nakit Girişleri
1.507.384.698 718.798.121
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.066.503.453 -657.183.960
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.066.503.453 -657.183.960
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.486.650 0
Ödenen Faiz
-170.697.661 -127.857.478
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.052.719 2.394.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.328.612 1.765.347
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.328.612 1.765.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.276.870 5.465.095
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.948.258 7.230.442
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 29.02.2020 Önceki Dönem 31.05.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 7.948.258 9.276.870
Finansal Yatırımlar
48.294.671 12.973.268
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
48.294.671 12.973.268
Ticari Alacaklar
134.307.722 255.797.407
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
134.307.722 255.797.407
Diğer Alacaklar
41.852.049 25.476.892
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 41.516.770 23.258.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
335.279 2.218.218
Stoklar
29.151.871 23.141.882
Peşin Ödenmiş Giderler
75.190.616 35.835.388
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
55.895 0
Diğer Dönen Varlıklar
3.177.254 1.978.794
ARA TOPLAM
339.978.336 364.480.501
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
339.978.336 364.480.501
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
5.650.963 19.009.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.650.963 19.009.688
Diğer Alacaklar
923.413.776 542.847.160
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 923.278.108 542.748.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
135.668 98.356
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2.390.000 2.360.000
Maddi Duran Varlıklar
7 16.790.031 13.493.884
Kullanım Hakkı Varlıkları
26.351.337 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 195.975.218 221.144.071
Peşin Ödenmiş Giderler
253.772.613 261.333.236
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.454.852 3.471.081
Diğer Duran Varlıklar
8.073.974 6.167.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.436.872.764 1.069.826.588
TOPLAM VARLIKLAR
1.776.851.100 1.434.307.089
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 39.121.766 403.780.504
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 178.085.559 215.919.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
178.085.559 215.919.598
Banka Kredileri
172.877.205 215.919.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.208.354 0
Ticari Borçlar
194.237.306 244.155.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
194.237.306 244.155.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
197.895.246 271.062.563
Diğer Borçlar
13.386.776 53.945.913
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 11.883.658 25.936.377
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.503.118 28.009.536
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
89.865.235 59.939.590
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.914.337 16.735.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.626.951 2.040.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 13.287.386 14.694.588
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.144.055 24.150.936
ARA TOPLAM
783.650.280 1.289.689.681
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
783.650.280 1.289.689.681
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.137.818.005 269.611.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.137.818.005 269.611.594
Banka Kredileri
1.115.976.358 269.611.594
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.841.647 0
Ticari Borçlar
15.353.663 19.587.905
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.353.663 19.587.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
59.039.111 66.805.483
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
47.909.208 59.445.968
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.415.408 1.993.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.415.408 1.993.556
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
174.789 421.175
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.262.710.184 417.865.681
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.046.360.464 1.707.555.362
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-269.451.741 -273.215.151
Ödenmiş Sermaye
10 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
437.030.587 437.030.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.709.128 -1.474.330
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.709.128 -1.474.330
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.709.128 -1.474.330
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 21.246.627 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.273.845.714 -1.304.376.989
Net Dönem Karı veya Zararı
3.998.208 30.531.275
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-57.623 -33.122
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-269.509.364 -273.248.273
TOPLAM KAYNAKLAR
1.776.851.100 1.434.307.089
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 28.02.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2018 - 28.02.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 726.407.399 640.390.518 241.526.222 191.561.443
Satışların Maliyeti
11 -609.330.772 -529.734.792 -237.228.925 -192.695.466
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
117.076.627 110.655.726 4.297.297 -1.134.023
BRÜT KAR (ZARAR)
117.076.627 110.655.726 4.297.297 -1.134.023
Genel Yönetim Giderleri