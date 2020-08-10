***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -736.697 21.246.627 -1.088.137.307 -216.239.682 -303.008.793 -12.403 -303.021.196Diğer Düzeltmeler6.885.471 6.885.471 6.885.471Düzeltmelerden Sonraki Tutar540.000.000 3.827.679 437.030.587 -736.697 21.246.627 -1.081.251.836 -216.239.682 -296.123.322 -12.403 -296.135.725Transferler-216.239.682 216.239.682 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-737.633 24.189.738 23.452.105 -20.719 23.431.386Dönem Karı (Zararı)24.189.738 24.189.738 -20.719 24.169.019Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-737.633 -737.633 -737.633Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.297.491.518 24.189.738 -272.671.217 -33.122 -272.704.339Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.297.491.518 24.189.738 -272.671.217 -33.122 -272.704.339Transferler24.189.738 -24.189.738 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-349.921 -46.676.321 -47.026.242 -33.459 -47.059.701Dönem Karı (Zararı)-46.676.321 -46.676.321 -33.459 -46.709.780Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-349.921 -349.921 0 -349.921Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.479.215 187.036.436Dönem Karı (Zararı)-46.709.780 24.169.019Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler171.909.617 57.649.156Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 115.488.911 85.632.814Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.210.215 6.180.487Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,22 4.210.215 6.165.487Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 0 15.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-98.129 4.909.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.220.620 1.133.765Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.318.749 3.776.110Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler91.428.313 36.915.211Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -153.866.406 -123.228.806Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 245.294.719 160.144.017Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.494.482 429.778Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.820.948 -163.610.044Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 0 110.678Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-18.820.948 -163.720.722Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-17.804.263 87.191.035İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-63.405.691 -11.338.994Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler114.088.127 -83.653.321Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.471.185 -6.485.801Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10.048.326 28.447.431Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-118.751.808 -33.812.329Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-61.605.570 31.506.896Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-19.663.744 16.715.842Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.085.583 27.555.239İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.035.746 8.387.049Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.531.137 -1.366.753Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)37.566.883 9.753.802Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları61.794.146 70.479.181Alınan Faiz2.444.199 297.181Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -396.678 -707.858Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -236.407Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.362.452 117.204.339YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-350.196.206 -176.280.546Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.034.902 -108.717.238Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -7.052.231 -3.508.681Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.982.671 -105.208.557Verilen Nakit Avans ve Borçlar-327.161.304 -67.563.308İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-327.161.304 -67.563.308FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI279.004.273 -6.944.115Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.539.656.033 889.504.410Kredilerden Nakit Girişleri1.539.656.033 889.504.410Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.069.951.889 -746.847.842Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.069.951.889 -746.847.842Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.757.985 0Ödenen Faiz-171.292.827 -154.542.219Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.649.059 4.941.536YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.712.718 3.811.775NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.712.718 3.811.775DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 9.276.870 5.465.095DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 564.152 9.276.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2020 Önceki Dönem 31.05.2019 Bir Önceki Dönem 31.05.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 564.152 9.276.870 5.465.095Finansal Yatırımlar5 46.370.020 12.973.268 10.923.845Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri46.370.020 12.973.268 10.923.845Ticari Alacaklar141.776.690 255.797.407 122.143.652İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 141.776.690 255.797.407 122.143.652Diğer Alacaklar42.639.295 25.476.892 66.976.213İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 42.240.651 23.258.674 35.555.307İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 398.644 2.218.218 31.420.906Stoklar9 26.613.067 23.141.882 16.656.081Peşin Ödenmiş Giderler10 47.724.089 36.107.355 34.824.416Diğer Dönen Varlıklar17 1.862.161 1.978.794 6.257.167ARA TOPLAM307.549.474 364.752.468 263.246.469TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR307.549.474 364.752.468 263.246.469DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6.184.573 19.009.688 411.522İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.184.573 19.009.688 411.522Diğer Alacaklar1.004.268.268 542.847.160 310.852.905İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.004.126.541 542.748.804 310.771.482İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 141.727 98.356 81.423Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 7.686.610 2.360.000 2.375.000Maddi Duran Varlıklar12 16.811.692 13.493.884 12.836.652Kullanım Hakkı Varlıkları14 28.093.808 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 167.456.056 221.144.071 160.860.859Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 167.456.056 221.144.071 160.860.859Peşin Ödenmiş Giderler10 239.940.143 261.605.203 291.335.573Ertelenmiş Vergi Varlığı26 5.965.563 3.471.081 3.664.452Diğer Duran Varlıklar17 9.815.238 6.167.468 522.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.486.221.951 1.070.098.555 782.859.305TOPLAM VARLIKLAR1.793.771.425 1.434.851.023 1.046.105.774KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 37.016.361 403.780.504 193.523.776Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 304.762.934 215.919.598 330.030.102İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları304.762.934 215.919.598 330.030.102Banka Kredileri6 298.669.184 215.919.598 330.030.102Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 6.093.750 0 0Ticari Borçlar182.993.658 244.155.147 215.252.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 182.993.658 244.155.147 215.252.967Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 229.481.731 271.062.563 247.983.957Diğer Borçlar22.286.251 53.945.913 21.449.138İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 12.287.318 25.936.377 20.994.841İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 9.998.933 28.009.536 454.297Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 55.742.341 59.939.590 39.143.171Kısa Vadeli Karşılıklar16.067.859 16.735.430 12.311.769Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.692.020 2.040.842 1.393.291Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 13.375.839 14.694.588 10.918.478Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 62.080.282 24.150.936 14.495.613ARA TOPLAM910.431.417 1.289.689.681 1.074.190.493TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER910.431.417 1.289.689.681 1.074.190.493UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.101.530.659 269.611.594 129.840.047İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.101.530.659 269.611.594 129.840.047Banka Kredileri6 1.079.236.897 269.611.594 129.840.047Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 22.293.762 0 0Ticari Borçlar8.238.218 19.587.905 14.506.958İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 8.238.218 19.587.905 14.506.958Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 46.780.745 66.805.483 58.377.193Diğer Borçlar0 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 43.979.473 59.445.968 63.526.545Uzun Vadeli Karşılıklar2.516.241 1.993.556 1.477.567Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.516.241 1.993.556 1.477.567Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 58.712 421.175 322.696TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.203.104.048 417.865.681 268.051.006TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.113.535.465 1.707.555.362 1.342.241.499ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-319.697.459 -272.671.217 -296.123.322Ödenmiş Sermaye18 540.000.000 540.000.000 540.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 3.827.679 3.827.679 3.827.679Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 437.030.587 437.030.587 437.030.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.824.251 -1.474.330 -736.697Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 21.246.627 21.246.627 21.246.627Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -1.273.301.780 -1.297.491.518 -1.081.251.836Net Dönem Karı veya Zararı-46.676.321 24.189.738 -216.239.682Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 -66.581 -33.122 -12.403TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-319.764.040 -272.704.339 -296.135.725TOPLAM KAYNAKLAR1.793.771.425 1.434.851.023 1.046.105.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020 Önceki Dönem 01.06.2018 - 31.05.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 899.733.044 927.493.705Satışların Maliyeti19 -785.145.803 -808.002.089TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)114.587.241 119.491.616BRÜT KAR (ZARAR)114.587.241 119.491.616Genel Yönetim Giderleri20 -30.175.307 -22.240.488Pazarlama Giderleri20 -32.983.418 -30.357.914Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 16.305.858 18.226.123Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -32.175.165 -66.391.438ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.559.209 18.727.899Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 18.850.948 151.293.585Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 -4.075.261FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.410.157 165.946.223Finansman Gelirleri24 153.866.406 123.228.806Finansman Giderleri24 -257.480.825 -264.576.232SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-49.204.262 24.598.797Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26 2.494.482 -429.778Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -236.407Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.494.482 -193.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-46.709.780 24.169.019DÖNEM KARI (ZARARI)-46.709.780 24.169.019Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-33.459 -20.719Ana Ortaklık Payları-46.676.321 24.189.738Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,00090000 0,00040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-349.921 -737.633Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -437.401 -922.041Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler87.480 184.408Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi87.480 184.408Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-349.921 -737.633TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-47.059.701 23.431.386Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-33.459 -20.719Ana Ortaklık Payları-47.026.242 23.452.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867758BIST