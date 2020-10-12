***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.304.376.989 30.531.275 -273.215.151 -33.122 -273.248.273Transferler0 0 0 0 0 30.531.275 -30.531.275 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 412.228 0 0 79.614.125 80.026.353 -21.460 80.004.893Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 79.614.125 79.614.125 -21.460 79.592.665Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 412.228 0 0 0 412.228 0 412.228Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.062.102 21.246.627 -1.273.845.714 79.614.125 -193.188.798 -54.582 -193.243.380Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040Transferler0 0 0 0 0 -46.676.321 46.676.321 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 320.495 0 0 -39.530.519 -39.210.024 -35.628 -39.245.652Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 -39.530.519 -39.530.519 -35.628 -39.566.147Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 320.495 0 0 0 320.495 0 320.495Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.503.756 21.246.627 -1.319.978.101 -39.530.519 -358.907.483 -102.209 -359.009.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.574.011 -120.724.418Dönem Karı (Zararı)-39.566.147 79.592.665Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler46.079.183 -68.517.202Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26.085.934 27.180.291Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler776.798 1.698.791Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler776.798 1.698.791Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.746.072 -2.864.958Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler884.010 540.791Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.862.062 -3.405.749Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.183.639 5.211.482Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-38.686.312 -42.413.975Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler49.869.951 47.625.457Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler516.897 -444.612Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.700.541 -18.820.948Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler415.250 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.115.791 -18.820.948Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler8.470.384 -80.477.248İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler100.303.346 -135.617.637Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.063.821 35.725.754Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.252.688 2.582.185Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-54.867.452 -33.731.099Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.343.975 -81.434.600Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)57.758.635 -154.865.371Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler42.473.660 89.643.996Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-156.979 -27.411.471İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler44.068.016 33.872.969Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-822.532 -799.577Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)44.890.548 34.672.546Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları106.816.382 -124.542.174Alınan Faiz1.634.107 53.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-242.456 -265.843Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -103.157Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-40.634.022 4.132.829YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.061.016 -83.003.048Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.438.647 -14.059.821Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.438.647 -1.605.511Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -12.454.310Verilen Nakit Avans ve Borçlar-27.622.369 -68.943.227İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-27.622.369 -68.943.227FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.745.368 275.669.397Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 505.691.853Kredilerden Nakit Girişleri0 505.691.853Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.773.605 -190.079.778Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-32.773.605 -190.079.778Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.708.682 -1.177.369Ödenen Faiz-3.066.526 -40.898.639Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)803.445 2.133.330YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.767.627 71.941.931NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.767.627 71.941.931DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 564.152 9.276.870DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.331.779 81.218.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2020 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.331.779 564.152Finansal Yatırımlar87.004.042 46.370.020Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri87.004.042 46.370.020Ticari Alacaklar174.338.428 141.776.690İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar174.338.428 141.776.690Diğer Alacaklar42.827.242 42.639.295İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 42.512.743 42.240.651İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar314.499 398.644Stoklar38.865.755 26.613.067Peşin Ödenmiş Giderler109.193.977 47.724.089Diğer Dönen Varlıklar3.204.434 1.862.161ARA TOPLAM457.765.657 307.549.474TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR457.765.657 307.549.474DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6.630.412 6.184.573İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.630.412 6.184.573Diğer Alacaklar1.068.754.895 1.004.268.268İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.068.604.190 1.004.126.541İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar150.705 141.727Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.686.610 7.686.610Maddi Duran Varlıklar7 16.716.773 16.811.692Kullanım Hakkı Varlıkları25.392.923 28.093.808Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 152.252.920 167.456.056Peşin Ödenmiş Giderler233.337.707 239.940.143Ertelenmiş Vergi Varlığı5.718.793 5.965.563Diğer Duran Varlıklar9.295.497 9.815.238TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.525.786.530 1.486.221.951TOPLAM VARLIKLAR1.983.552.187 1.793.771.425KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 37.163.224 37.016.361Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 286.257.222 304.762.934İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları286.257.222 304.762.934Banka Kredileri280.600.086 298.669.184Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.657.136 6.093.750Ticari Borçlar240.815.718 182.993.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar240.815.718 182.993.658Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar313.693.985 229.481.731Diğer Borçlar22.932.718 22.286.251İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 13.090.763 12.287.318İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.841.955 9.998.933Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler85.205.272 55.742.341Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü270.127 0Kısa Vadeli Karşılıklar18.064.620 16.067.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.826.719 2.692.020Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 15.237.901 13.375.839Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler107.029.542 62.080.282ARA TOPLAM1.111.432.428 910.431.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.111.432.428 910.431.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.139.976.351 1.101.530.659İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.139.976.351 1.101.530.659Banka Kredileri1.119.368.309 1.079.236.897Kiralama İşlemlerinden Borçlar20.608.042 22.293.762Ticari Borçlar11.133.171 8.238.218İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.133.171 8.238.218Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20.327.126 46.780.745Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler56.990.202 43.979.473Uzun Vadeli Karşılıklar2.702.601 2.516.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.702.601 2.516.241Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 58.712TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.231.129.451 1.203.104.048TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.342.561.879 2.113.535.465ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-358.907.483 -319.697.459Ödenmiş Sermaye10 540.000.000 540.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 3.827.679 3.827.679Paylara İlişkin Primler (İskontolar)437.030.587 437.030.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.503.756 -1.824.251Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.503.756 -1.824.251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.503.756 -1.824.251Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 21.246.627 21.246.627Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.319.978.101 -1.273.301.780Net Dönem Karı veya Zararı-39.530.519 -46.676.321Kontrol Gücü Olmayan Paylar-102.209 -66.581TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-359.009.692 -319.764.040TOPLAM KAYNAKLAR1.983.552.187 1.793.771.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 151.761.129 191.955.376Satışların Maliyeti11 -138.996.193 -124.071.352TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.764.936 67.884.024BRÜT KAR (ZARAR)12.764.936 67.884.024Genel Yönetim Giderleri-5.735.850 -8.495.862Pazarlama Giderleri-9.268.098 -8.050.632Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.476.339 14.042.272Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-22.849.349 -4.967.630ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-21.612.022 60.412.172Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.115.791 18.820.948Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-229.495 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-17.725.726 79.233.120Finansman Gelirleri38.686.312 51.700.068Finansman Giderleri-60.009.836 -51.785.135SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-39.049.250 79.148.053Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-516.897 444.612Dönem Vergi (Gideri) Geliri-270.127 -103.157Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-246.770 547.769SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-39.566.147 79.592.665DÖNEM KARI (ZARARI)-39.566.147 79.592.665Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-35.628 -21.460Ana Ortaklık Payları-39.530.519 79.614.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 -0,00070000 0,00150000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar320.495 412.228Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)320.495 412.228Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)320.495 412.228TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-39.245.652 80.004.893Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-35.628 -21.460Ana Ortaklık Payları-39.210.024 80.026.353http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880962BIST