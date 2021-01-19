***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.304.376.989 30.531.275 -273.215.151 -33.122 -273.248.273Transferler0 0 0 0 0 30.531.275 -30.531.275 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 204.001 0 0 75.879.314 76.083.315 -22.074 76.061.241Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 75.879.314 75.879.314 -22.074 75.857.240Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 204.001 0 0 0 204.001 0 204.001Dönem Sonu Bakiyeler21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040Transferler0 0 0 0 0 -46.676.321 46.676.321 0 0 -209.266.229 -209.074.487 -38.848 -209.113.335Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 -209.266.229 -209.266.229 -38.848 -209.305.077Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 191.742 0 0 0 191.742 0 191.742Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.632.509 21.246.627 -1.319.978.101 -209.266.229 -528.771.946 -105.429 -528.877.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.299.427 -44.968.365Dönem Karı (Zararı)-209.305.077 75.857.240Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler108.583.467 -20.905.285Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler50.975.155 57.001.167Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler572.124 3.539.593Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler572.124 3.539.593Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.881.208 -673.785Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.158.826 780.014Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.722.382 -1.453.799Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler41.472.101 33.896.242Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-78.408.848 -86.013.383Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler119.880.949 119.909.625Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler532.748 -804.984Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.649.491 -18.820.948Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler466.300 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.115.791 -18.820.948Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler15.799.622 -95.042.570İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler153.823.923 -50.286.092Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler58.590.317 102.976.471Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.586.519 -3.407.910Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6.277.671 -42.947.488Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.337.904 -96.821.635Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15.050.592 -141.660.817Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler59.407.997 117.538.570Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.337.907 -23.596.540İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler30.083.868 37.633.257Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.784.842 -2.496.265Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)32.868.710 40.129.522Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları53.102.313 4.665.863Alınan Faiz1.980.411 82.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-278.347 -311.436Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-53.504.950 -49.405.764YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-74.443.129 -99.347.307Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.156.721 -18.311.768Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.836.271 -4.997.319Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.320.450 -13.314.449Verilen Nakit Avans ve Borçlar-70.286.408 -81.035.539İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-70.286.408 -81.035.539FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI85.352.095 154.911.073Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri261.761.307 506.919.983Kredilerden Nakit Girişleri261.761.307 506.919.983Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-169.738.847 -308.117.111Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-169.738.847 -308.117.111Ödenen Faiz-5.171.430 -45.539.005Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.498.935 1.647.206YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.208.393 10.595.401NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.208.393 10.595.401DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 564.152 9.276.870DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.772.545 19.872.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2020 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 12.772.545 564.152Finansal Yatırımlar99.874.970 46.370.020Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri99.874.970 46.370.020Ticari Alacaklar94.592.242 141.776.690İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar94.592.242 141.776.690Diğer Alacaklar41.358.595 42.639.295İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 40.722.366 42.240.651İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar636.229 398.644Stoklar38.199.586 26.613.067Peşin Ödenmiş Giderler58.612.799 47.724.089Diğer Dönen Varlıklar6.460.603 1.862.161ARA TOPLAM351.871.340 307.549.474TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR351.871.340 307.549.474DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar7.077.432 6.184.573İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.077.432 6.184.573Diğer Alacaklar1.152.263.813 1.004.268.268İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.152.109.529 1.004.126.541İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar154.284 141.727Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.686.610 7.686.610Maddi Duran Varlıklar7 15.993.078 16.811.692Kullanım Hakkı Varlıkları24.623.456 28.093.808Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 131.776.028 167.456.056Peşin Ödenmiş Giderler222.773.762 239.940.143Ertelenmiş Vergi Varlığı5.432.815 5.965.563Diğer Duran Varlıklar8.001.638 9.815.238TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.575.628.632 1.486.221.951TOPLAM VARLIKLAR1.927.499.972 1.793.771.425KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 165.793.861 37.016.361Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları417.616.059 304.762.934İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları417.616.059 304.762.934Banka Kredileri6 411.293.591 298.669.184Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.322.468 6.093.750Ticari Borçlar202.241.106 182.993.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar202.241.106 182.993.658Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar194.131.151 229.481.731Diğer Borçlar14.897.978 22.286.251İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 14.236.951 12.287.318İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar661.027 9.998.933Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler97.058.363 55.742.341Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri97.058.363 55.742.341Kısa Vadeli Karşılıklar18.199.687 16.067.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.101.466 2.692.020Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 15.098.221 13.375.839Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler34.228.935 62.080.282ARA TOPLAM1.144.167.140 910.431.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.144.167.140 910.431.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.079.339.837 1.101.530.659İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.079.339.837 1.101.530.659Banka Kredileri6 1.059.959.125 1.079.236.897Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.380.712 22.293.762Ticari Borçlar10.042.704 8.238.218İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.042.704 8.238.218Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar97.181.917 46.780.745Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler62.071.448 43.979.473Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri62.071.448 43.979.473Uzun Vadeli Karşılıklar2.795.532 2.516.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.795.532 2.516.241Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler60.778.769 58.712TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.312.210.207 1.203.104.048TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.456.377.347 2.113.535.465ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-528.771.946 -319.697.459Ödenmiş Sermaye10 540.000.000 540.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 3.827.679 3.827.679Paylara İlişkin Primler (İskontolar)437.030.587 437.030.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.632.509 -1.824.251Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.632.509 -1.824.251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.632.509 -1.824.251Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 21.246.627 21.246.627Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.319.978.101 -1.273.301.780Net Dönem Karı veya Zararı-209.266.229 -46.676.321Kontrol Gücü Olmayan Paylar-105.429 -66.581TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-528.877.375 -319.764.040TOPLAM KAYNAKLAR1.927.499.972 1.793.771.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 257.634.956 484.881.177 105.873.827 292.925.801Satışların Maliyeti11 -363.105.464 -372.101.847 -224.109.271 -248.030.495TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-105.470.508 112.779.330 -118.235.444 44.895.306BRÜT KAR (ZARAR)-105.470.508 112.779.330 -118.235.444 44.895.306Genel Yönetim Giderleri-12.640.010 -17.311.181 -6.904.160 -8.815.319Pazarlama Giderleri-19.316.953 -20.422.532 -10.048.855 -12.371.900Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.817.547 15.041.871 5.341.208 999.599Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-35.092.258 -7.636.266 -12.242.909 -2.668.636ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-163.702.182 82.451.222 -142.090.160 22.039.050Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.115.791 18.820.948 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.763.877 0 -1.534.382 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-161.350.268 101.272.170 -143.624.542 22.039.050Finansman Gelirleri78.408.848 101.209.117 39.722.536 49.509.049Finansman Giderleri-125.830.909 -127.429.031 -65.821.073 -75.643.896SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-208.772.329 75.052.256 -169.723.079 -4.095.797Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-532.748 804.984 -15.851 360.372Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -55.895 270.127 47.262Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-532.748 860.879 -285.978 313.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-209.305.077 75.857.240 -169.738.930 -3.735.425DÖNEM KARI (ZARARI)-209.305.077 75.857.240 -169.738.930 -3.735.425Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-38.848 -22.074 -3.220 -614Ana Ortaklık Payları-209.266.229 75.879.314 -169.735.710 -3.734.811Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 -0,00390000 0,00140000 -0,00310000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar191.742 204.001 -128.753 -208.227Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)191.742 204.001 -128.753 -208.227Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)191.742 204.001 -128.753 -208.227TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-209.113.335 76.061.241 -169.867.683 -3.943.652Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-38.848 -22.074 -3.220 -614Ana Ortaklık Payları-209.074.487 76.083.315 -169.864.463 -3.943.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903373BIST