***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.304.376.989 30.531.275 -273.215.151 -33.122 -273.248.273Transferler30.531.275 -30.531.275Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-234.798 3.998.208 3.763.410 -24.501 3.738.909Dönem Karı (Za -234.798 -234.798Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.709.128 21.246.627 -1.273.845.714 3.998.208 -269.451.741 -57.623 -269.509.364Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040Transferler-46.676.321 46.676.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-270.608 -321.250.366 321.520.974 -40.847 -321.561.821Dönem Karı (Zararı)-321.250.366 -321.250.366 -40.847 -321.291.213Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-270.608 -270.608 -270.608Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.094.859 21.246.627 -1.319.978.101 -321.250.366 -641.218.433 -107.428 -641.325.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.355.131 46.482.635Dönem Karı (Zararı)-321.291.213 3.973.707Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler153.446.146 121.155.611Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler76.094.930 85.518.153Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler636.311 4.052.805Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler636.311 4.082.805Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -30.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.725.560 -251.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.948.819 1.155.391Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.776.741 -1.407.202Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler66.425.721 70.092.592Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-122.717.444 -117.237.635Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler189.143.165 187.330.227Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-470.804 -983.771Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.723.035 -18.820.948Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler392.756 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-4.115.791 -18.820.948Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler10.757.463 -18.451.409İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler83.666.077 -75.017.381Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler40.668.916 127.404.494Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.711.324 -6.009.989Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-11.605.123 -31.794.605Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.969.955 -103.207.826Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)99.505.784 -80.933.689Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler34.966.344 18.388.885Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.625.592 -26.506.418İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-27.562.973 27.641.767Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.250.088 -3.104.966Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-24.312.885 30.746.733Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-84.178.990 50.111.937Alınan Faiz820.237 95.924Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-278.347 -382.228Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -55.895Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29.281.969 -3.287.103YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-97.550.324 -300.455.462Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.792.725 -20.655.400Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.472.275 -5.981.654Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.320.450 -14.673.746Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-92.757.599 -279.800.062İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-92.757.599 -279.800.062FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI186.178.801 252.644.215Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri368.261.557 1.507.384.698Kredilerden Nakit Girişleri368.261.557 1.507.384.698Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-174.334.053 -1.066.503.453Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-174.334.053 -1.066.503.453Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.771.075 -3.486.650Ödenen Faiz-6.808.079 -170.697.661Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.830.451 -14.052.719YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.273.346 -1.328.612NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)34.273.346 -1.328.612DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 564.152 9.276.870DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 34.837.498 7.948.258Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2021 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 34.837.498 564.152Finansal Yatırımlar17.088.051 46.370.020Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri17.088.051 46.370.020Ticari Alacaklar113.322.329 141.776.690İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar113.322.329 141.776.690Diğer Alacaklar44.541.602 42.639.295İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 43.660.905 42.240.651İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar880.697 398.644Stoklar35.324.391 26.613.067Peşin Ödenmiş Giderler68.858.919 47.724.089Diğer Dönen Varlıklar7.687.807 1.862.161ARA TOPLAM321.660.597 307.549.474TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR321.660.597 307.549.474DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6.690.136 6.184.573İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.690.136 6.184.573Diğer Alacaklar1.217.020.767 1.004.268.268İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.216.843.812 1.004.126.541İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar176.955 141.727Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.686.610 7.686.610Maddi Duran Varlıklar7 15.635.226 16.811.692Kullanım Hakkı Varlıkları22.735.644 28.093.808Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 110.450.869 167.456.056Peşin Ödenmiş Giderler230.410.436 239.940.143Ertelenmiş Vergi Varlığı6.436.367 5.965.563Diğer Duran Varlıklar7.239.680 9.815.238TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.624.305.735 1.486.221.951TOPLAM VARLIKLAR1.945.966.332 1.793.771.425KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 281.432.958 37.016.361Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları426.289.348 304.762.934İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları426.289.348 304.762.934Banka Kredileri6 420.400.801 298.669.184Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.888.547 6.093.750Ticari Borçlar154.000.266 182.993.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar154.000.266 182.993.658Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar237.333.205 229.481.731Diğer Borçlar15.491.111 22.286.251İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 15.117.769 12.287.318İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar373.342 9.998.933Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler71.147.823 55.742.341Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri71.147.823 55.742.341Kısa Vadeli Karşılıklar19.043.884 16.067.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.891.304 2.692.020Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 15.152.580 13.375.839Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.473.859 62.080.282ARA TOPLAM1.229.212.454 910.431.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.229.212.454 910.431.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.119.333.312 1.101.530.659İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.119.333.312 1.101.530.659Banka Kredileri6 1.101.133.287 1.079.236.897Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.200.025 22.293.762Ticari Borçlar20.160.750 8.238.218İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar20.160.750 8.238.218Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar138.435.055 46.780.745Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler63.540.335 43.979.473Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri63.540.335 43.979.473Uzun Vadeli Karşılıklar16.610.287 2.574.953Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar3.258.037 2.516.241Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13.352.250 58.712TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.358.079.739 1.203.104.048TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.587.292.193 2.113.535.465ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-641.218.433 -319.697.459Ödenmiş Sermaye10 540.000.000 540.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 3.827.679 3.827.679Paylara İlişkin Primler (İskontolar)437.030.587 437.030.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.094.859 -1.824.251Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.094.859 -1.824.251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.094.859 -1.824.251Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 21.246.627 21.246.627Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.319.978.101 -1.273.301.780Net Dönem Karı veya Zararı-321.250.366 -46.676.321Kontrol Gücü Olmayan Paylar-107.428 -66.581TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-641.325.861 -319.764.040TOPLAM KAYNAKLAR1.945.966.332 1.793.771.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 422.460.253 726.407.399 164.825.297 241.526.222Satışların Maliyeti11 -612.993.177 -609.330.772 -249.887.713 -237.228.925TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-190.532.924 117.076.627 -85.062.416 4.297.297BRÜT KAR (ZARAR)-190.532.924 117.076.627 -85.062.416 4.297.297Genel Yönetim Giderleri-18.468.806 -23.719.430 -5.828.796 -6.408.249Pazarlama Giderleri-27.880.592 -28.334.148 -8.563.639 -7.911.616Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.967.489 11.802.572 9.149.942 -3.239.299Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-36.711.850 -19.015.667 -1.619.592 -11.379.401ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-255.626.683 57.809.954 -91.924.501 -24.641.268Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler9.161.230 18.850.948 5.045.439 30.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.071.890 0 -308.013 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-248.537.343 76.660.902 -87.187.075 -24.611.268Finansman Gelirleri122.717.444 120.689.826 44.308.596 19.480.709Finansman Giderleri-195.942.118 -194.360.792 -70.111.209 -66.931.761SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-321.762.017 2.989.936 -112.989.688 -72.062.320Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri470.804 983.771 1.003.552 178.787Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 55.895Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri470.804 983.771 1.003.552 122.892SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-321.291.213 3.973.707 -111.986.136 -71.883.533DÖNEM KARI (ZARARI)-321.291.213 3.973.707 -111.986.136 -71.883.533Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-40.847 -24.501 -1.999 -2.427Ana Ortaklık Payları-321.250.366 3.998.208 -111.984.137 -71.881.106Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-270.608 -234.798 -462.350 -647.026Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-270.608 -234.798 -462.350 -647.026Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-270.608 -234.798 -462.350 -647.026TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-321.561.821 3.738.909 -112.448.486 -72.530.559Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-40.847 -24.501 -1.999 -2.427Ana Ortaklık Payları-321.520.974 3.763.410 -112.446.487 -72.528.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926453BIST