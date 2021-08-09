***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.474.330 21.246.627 -1.297.491.518 24.189.738 -272.671.217 -33.122 -272.704.339Transferler24.189.738 -24.189.738Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-349.921 -46.676.321 -47.026.242 -33.459 -47.059.701Dönem Karı (Zararı)-46.676.321 -46.676.321 -33.459 -46.709.780Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-349.921 -349.921 -349.921Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040Transferler-46.676.321 46.676.321Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-567.601 -434.548.432 -435.116.033 -46.425 -435.162.458Dönem Karı (Zararı)-434.548.432 -434.548.432 -46.425 -434.594.857Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-567.601 -567.601 -567.601Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-102.109.437 62.479.215Dönem Karı (Zararı)-434.594.857 -46.709.780Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler176.784.764 171.909.617Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 101.800.241 115.488.911Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler548.209 4.210.215Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,22 2.027.032 4.210.215Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 -1.478.823 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.687.161 -98.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.972.294 1.220.620Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.714.867 -1.318.749Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler74.009.681 91.428.313Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -180.884.283 -153.866.406Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 254.893.964 245.294.719Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-264.675 -2.494.482Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.995.853 -18.820.948Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler451.060 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-16.446.913 -18.820.948Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 -17.804.263İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler85.189.971 -63.405.691Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.827.457 114.088.127Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.924.866 -3.471.185Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)21.007.813 10.048.326Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.477.650 -118.751.808Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)164.198.750 -61.605.570Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler4.052.281 -19.663.744Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.392.759 -18.085.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.446.141 34.035.746Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.148.169 -3.531.137Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-29.594.310 37.566.883Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-172.620.122 61.794.146Alınan Faiz4.443.410 2.444.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -648.309 -396.678Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)66.715.584 -1.362.452YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-289.456.001 -350.196.206Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.105.539 -23.034.902Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.785.089 -7.052.231Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.320.450 -15.982.671Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri23 -60.211 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-284.290.251 -327.161.304İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-284.290.251 -327.161.304FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI550.613.601 279.004.273Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.791.457.664 1.539.656.033Kredilerden Nakit Girişleri2.791.457.664 1.539.656.033Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.900.459.541 -1.069.951.889Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.900.459.541 -1.069.951.889Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.406.448 -5.757.985Ödenen Faiz-334.260.854 -171.292.827Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.282.780 -13.649.059YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)159.048.163 -8.712.718NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)159.048.163 -8.712.718DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 564.152 9.276.870DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 159.612.315 564.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2021 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 159.612.315 564.152Finansal Yatırımlar5 7.137.474 46.370.020Ticari Alacaklar141.779.134 141.776.690İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 141.779.134 141.776.690Diğer Alacaklar51.614.955 42.639.295İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 44.248.470 42.240.651İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.366.485 398.644Stoklar9 31.537.933 26.613.067Peşin Ödenmiş Giderler10 55.156.261 47.724.089Diğer Dönen Varlıklar17 1.328.253 1.862.161ARA TOPLAM448.166.325 307.549.474TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR448.166.325 307.549.474DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar12.716.079 6.184.573İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 12.716.079 6.184.573Diğer Alacaklar1.456.023.732 1.004.268.268İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 1.455.820.345 1.004.126.541İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 203.387 141.727Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 7.790.000 7.686.610Maddi Duran Varlıklar12 14.874.152 16.811.692Kullanım Hakkı Varlıkları14 20.411.571 28.093.808Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 87.755.819 167.456.056Peşin Ödenmiş Giderler10 211.500.158 239.940.143Ertelenmiş Vergi Varlığı26 6.230.238 5.965.563Diğer Duran Varlıklar17 7.200.977 9.815.238TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.824.502.726 1.486.221.951TOPLAM VARLIKLAR2.272.669.051 1.793.771.425KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 0 37.016.361Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 5.241.713 304.762.934İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.241.713 304.762.934Banka Kredileri0 298.669.184Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.241.713 6.093.750Ticari Borçlar147.915.030 182.993.658İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 147.915.030 182.993.658Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 313.156.209 229.481.731Diğer Borçlar18.176.273 22.286.251İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 15.570.099 12.287.318İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.606.174 9.998.933Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 47.027.557 55.742.341Kısa Vadeli Karşılıklar32.005.952 16.067.859Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.915.246 2.692.020Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 28.090.706 13.375.839Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 17.064.348 62.080.282ARA TOPLAM580.587.082 910.431.417TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER580.587.082 910.431.417UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.240.542.683 1.101.530.659İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.240.542.683 1.101.530.659Banka Kredileri6 2.223.808.365 1.079.236.897Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 16.734.318 22.293.762Ticari Borçlar3.749.292 8.238.218İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.749.292 8.238.218Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 127.305.017 46.780.745Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler10 56.746.538 43.979.473Uzun Vadeli Karşılıklar3.184.601 2.516.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 3.184.601 2.516.241Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 15.480.336 58.712TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.447.008.467 1.203.104.048TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.027.595.549 2.113.535.465ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-754.813.492 -319.697.459Ödenmiş Sermaye18 540.000.000 540.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 3.827.679 3.827.679Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 437.030.587 437.030.587Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.391.852 -1.824.251Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 21.246.627 21.246.627Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -1.319.978.101 -1.273.301.780Net Dönem Karı veya Zararı-434.548.432 -46.676.321Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 -113.006 -66.581TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-754.926.498 -319.764.040TOPLAM KAYNAKLAR2.272.669.051 1.793.771.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 618.677.192 899.733.044Satışların Maliyeti19 -896.864.268 -785.145.803TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-278.187.076 114.587.241BRÜT KAR (ZARAR)-278.187.076 114.587.241Genel Yönetim Giderleri20 -26.752.545 -30.175.307Pazarlama Giderleri20 -35.266.378 -32.983.418Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 26.098.107 16.305.858Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -47.486.666 -32.175.165ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-361.594.558 35.559.209Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 17.992.971 18.850.948Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.130.194 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-345.731.781 54.410.157Finansman Gelirleri24 180.884.283 153.866.406Finansman Giderleri24 -270.012.034 -257.480.825SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-434.859.532 -49.204.262Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26 264.675 2.494.482Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri264.675 2.494.482SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-434.594.857 -46.709.780DÖNEM KARI (ZARARI)-434.594.857 -46.709.780Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-46.425 -33.459Ana Ortaklık Payları-434.548.432 -46.676.321Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,00810000 0,00090000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-567.601 -349.921Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -567.601 -349.921Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-567.601 -349.921TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-435.162.458 -47.059.701Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-46.425 -33.459Ana Ortaklık Payları-435.116.033 -47.026.242http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956616BIST