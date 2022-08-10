***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040Transferler-46.676.321 46.676.321 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-567.601 -434.548.432 -435.116.033 -46.425 -435.162.458Dönem Karı (Zararı)-434.548.432 -434.548.432 -46.425 -434.594.857Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-567.601 -567.601 -567.601Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498Cari Dönem 01.06.2021 - 31.05.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498Transferler-434.548.432 434.548.432 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.772.266 -377.485.679 -379.257.945 -62.373 -379.320.318Dönem Karı (Zararı)-377.485.679 -377.485.679 -62.373 -377.548.052Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.772.266 -1.772.266Dönem Sonu Bakiyeler540.000.000 3.827.679 437.030.587 -4.164.118 21.246.627 -1.754.526.533 -377.485.679 -1.134.071.437 -175.379 -1.134.246.816Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.05.2022 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.350.810 -102.109.438Dönem Karı (Zararı)-377.548.052 -434.594.857Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler285.389.812 176.784.764Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 127.501.133 101.800.241Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.544.039 548.209Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7,22 765.961 2.027.032Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 -5.310.000 -1.478.823Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler66.205.247 16.687.161Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.086.970 1.972.294Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler64.118.277 14.714.867Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler90.245.268 74.009.681Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -384.349.063 -180.884.283Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 474.594.331 254.893.964Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.236.853 -264.675Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.254.650 -15.995.853Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler214.721 451.060Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.469.371 -16.446.913İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler115.534.419 85.189.971Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.460.412 -8.827.457Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-31.092.066 -4.924.866Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-83.817.357 21.007.813Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-104.748.046 -56.477.650Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)91.098.379 164.198.750Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler32.166.478 4.052.281Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.496.566 -7.392.759İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler214.890.877 -26.446.141Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.376.179 -172.620.122Alınan Faiz2.915.614 4.443.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.867.089 -648.309Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.315.063 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)22.241.169 66.715.583YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-131.265.500 -289.456.001Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-124.941.299 -5.105.539Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -15.871.789 -2.785.089Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-109.069.510 -2.320.450Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.324.201 -60.211Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -284.290.251İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -284.290.251FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.147.171 550.613.601Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.791.457.664Kredilerden Nakit Girişleri0 2.791.457.664Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-600.979 -1.900.459.541Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-600.979 -1.900.459.541Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.123.433 -9.406.448Ödenen Faiz0 -334.260.854Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.422.759 3.282.780YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-104.061.861 159.048.162NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-104.061.861 159.048.162DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ