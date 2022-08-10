***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2022 00:06
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -1.824.251 21.246.627 -1.273.301.780 -46.676.321 -319.697.459 -66.581 -319.764.040
Transferler
-46.676.321 46.676.321 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.601 -434.548.432 -435.116.033 -46.425 -435.162.458
Dönem Karı (Zararı)
-434.548.432 -434.548.432 -46.425 -434.594.857
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-567.601 -567.601 -567.601
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498
Cari Dönem 01.06.2021 - 31.05.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498
Transferler
-434.548.432 434.548.432 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.772.266 -377.485.679 -379.257.945 -62.373 -379.320.318
Dönem Karı (Zararı)
-377.485.679 -377.485.679 -62.373 -377.548.052
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.772.266 -1.772.266
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -4.164.118 21.246.627 -1.754.526.533 -377.485.679 -1.134.071.437 -175.379 -1.134.246.816
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.05.2022 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.350.810 -102.109.438
Dönem Karı (Zararı)
-377.548.052 -434.594.857
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
285.389.812 176.784.764
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 127.501.133 101.800.241
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.544.039 548.209
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7,22 765.961 2.027.032
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -5.310.000 -1.478.823
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
66.205.247 16.687.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.086.970 1.972.294
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
64.118.277 14.714.867
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
90.245.268 74.009.681
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -384.349.063 -180.884.283
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 474.594.331 254.893.964
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.236.853 -264.675
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.254.650 -15.995.853
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
214.721 451.060
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.469.371 -16.446.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
115.534.419 85.189.971
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.460.412 -8.827.457
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.092.066 -4.924.866
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-83.817.357 21.007.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.748.046 -56.477.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
91.098.379 164.198.750
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
32.166.478 4.052.281
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.496.566 -7.392.759
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
214.890.877 -26.446.141
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.376.179 -172.620.122
Alınan Faiz
2.915.614 4.443.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.867.089 -648.309
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.315.063 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22.241.169 66.715.583
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-131.265.500 -289.456.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-124.941.299 -5.105.539
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -15.871.789 -2.785.089
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.069.510 -2.320.450
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.324.201 -60.211
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -284.290.251
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -284.290.251
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.147.171 550.613.601
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.791.457.664
Kredilerden Nakit Girişleri
0 2.791.457.664
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-600.979 -1.900.459.541
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-600.979 -1.900.459.541
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.123.433 -9.406.448
Ödenen Faiz
0 -334.260.854
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.422.759 3.282.780
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.061.861 159.048.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.061.861 159.048.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ