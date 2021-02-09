***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.02.2021 20:10
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin 05.03.2021 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 09.02.2021
Genel Kurul Tarihi 05.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı, Sarıyer/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,
2 - Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,
3 - Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,
4 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
6 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GALATASARAY SPORTİF A.Ş.-ÇAĞRI MEKTUBU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GALATASARAY SPORTİF A.Ş. - 05 MART 2021 GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - İlan Metni
EK: 3 GALATASARAY SPORTİF A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05 Mart 2021 tarihinde yapılması planlanan Olağüstü Genel Kurul'u için ilgili dokümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908730
BIST