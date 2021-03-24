***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 09.02.2021Genel Kurul Tarihi 05.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı, Sarıyer/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,2 - Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması,3 - Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,4 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,6 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GALATASARAY SPORTİF A.Ş.-ÇAĞRI MEKTUBU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GALATASARAY SPORTİF A.Ş. - 05 MART 2021 GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - İlan MetniEK: 3 GALATASARAY SPORTİF A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 05.03.2021 tarihli olağanüstü genel kurul hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ektedir.SaygılarımızlaGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 24.03.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 05.03.2021 GK Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 05.03.2021 GK Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalar05.03.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuza ait tescile tabi hususlar 24.03.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 10294 sayılı TTSG de yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920193BIST