***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 27.07.2021 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 29.06.2021Genel Kurul Tarihi 27.07.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Huzur Mh. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Sarıyer -İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması2 - Toplantı karar ve tutanaklarının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar alınması3 - Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması4 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri ile aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması5 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi6 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021.07.27 - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ORTAKLARA ÇAĞRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2021.07.27 - OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ.pdf - İlan MetniEK: 3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 27.07.2021_Final.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 27.07.2021 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'u için ilgili dokümanları ekte bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945435BIST