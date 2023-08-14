***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGalatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 540.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 540.000.000 TL (%100,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.080.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 540.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2023 tarih ve 46/938 sayılı toplantısında onaylanan izahname ekte yer almaktadır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185021BIST