***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.700.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.700.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 27.01.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermaye Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7'nci maddesinin tadiline ilişkin ekte yer alan tadil tasarısına uygunluk görüşü verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112819BIST