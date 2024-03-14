***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.03.2024 18:18
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.700.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yapılan 08.03.2024 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği gibi Şirketimiz ‘in kayıtlı sermaye tavanının 2.700.000.000.-TL'den, 5.400.000.000.-TL'ye artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ" başlıklı 7. maddesinin tadiline izin verilmesi için Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvurumuz Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2024 tarihli izin yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu izin yazısı Şirketimiz tarafından 14.03.2024 tarihinde tebliğ alınmıştır.
Esas sözleşme tadili 27.03.2024 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258876
BIST