***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.700.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 27.02.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.03.2024Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından yapılan 08.03.2024 tarihli KAP açıklamasında da belirtildiği gibi Şirketimiz ‘in kayıtlı sermaye tavanının 2.700.000.000.-TL'den, 5.400.000.000.-TL'ye artırılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "ŞİRKETİN SERMAYESİ, TEŞEKKÜL TARZI VE NEV'İ" başlıklı 7. maddesinin tadiline izin verilmesi için Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvurumuz Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2024 tarihli izin yazısı ile onaylanmıştır. Söz konusu izin yazısı Şirketimiz tarafından 14.03.2024 tarihinde tebliğ alınmıştır.Esas sözleşme tadili 27.03.2024 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258876BIST