***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
09.08.2021 23:58
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )
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Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
-
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
Özel denetçi talebi sayısı
-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel dene
14:061.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,09
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.437
En Düşük
1.426
14:068,6105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0278
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
14:0610,1024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0588
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0849
14:06479,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,59
|Açılış
|: 479,75
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KARYE
|11,88
|92.611.456
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.891.754
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|16.545.214
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.509.201
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|52.398.997
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.876.408
|% -9,84
|
|SNGYO
|4,15
|41.918.147
|% -9,78
|
|DYOBY
|11,42
|115.612.501
|% -9,72
|
|MRSHL
|243,30
|3.186.077
|% -8,36
|
|SISE
|8,42
|870.302.114
|% 2,93
|
|EREGL
|19,76
|850.501.590
|% -3,70
|
|GENIL
|15,33
|744.038.733
|% 7,20
|
|GARAN
|9,09
|588.050.171
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,90
|485.631.464
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,49
|275.401.046
|% 2,05
|
|SISE
|8,42
|870.302.114
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,86
|144.903.484
|% 0,00
|
|GARAN
|9,09
|588.050.171
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,90
|485.631.464
|% -0,88
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6082
|8,6105
|% -0,32
|
|Euro
|10,0971
|10,1024
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,9163
|11,9761
|% -0,03
|
|Frank
|9,3155
|9,3716
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2922
|2,3037
|% -0,13
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|1,08
|
|Altın Gr.
|479
|480
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.240
|-17,00
|
|Tam
|3.174
|3.254
|-16,80
|
|Yarım
|1.534
|1.574
|-8,13
|
|Çeyrek
|769
|787
|-4,07
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,01
|70,01
|0,97
|