Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.08.2020 18:13
GÜNCEL HABERLER



***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz ile Capital Sports Media Limited arasında 2020-2021 sezonundan başlamak üzere bir futbol sezonu için maç sırasında 35 dakika olmak üzere saha içi led pano reklamı, iki adet pozisyonda üç boyutlu halı reklamı ve maç öncesi, maç sonrası ve devre arasında olmak üzere toplam 25 dakika scoreboard reklam alanlarının satış hakkı verilmesi hususunda KDV dahil 1.062.000 GBP ücret karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşmaya göre ilk yıl bitiminde beş yıl ve devam etmesi halinde beş yıl daha uzatma opsiyonu bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866117


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.034
Değişim :  -5,26% |  -57,40
Açılış :  1.091  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.094 En Düşük
1.034
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 5,50 39.663.804 % 10,00  
EKIZ 9,36 3.002.318 % 9,99  
RTALB 47,18 97.630.824 % 9,98  
KLGYO 8,71 41.039.827 % 9,97  
ERSU 4,42 43.450.445 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5170 9,5647 % 3,30  
Frank 7,9402 7,9880 % 2,78  
Riyal 1,9298 1,9395 % 3,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.056 2.057 18,35  
Gümüş.Ons 28,25 28,29 1,32  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,49  
B. Petrol 45,13 45,13 -0,06  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru