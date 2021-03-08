***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2021 18:28
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş hissedarı Hasan Ahmet Özdoğan tarafından, 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz yıllık olağan genel kurul toplantı gündeminin 14 üncü maddesinde yer alan ve Şirketimizin finansal yeniden yapılandırılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin olarak alınan genel kurul kararının iptali ve 14. Maddenin uygulanmasının tedbiren durdurulması için 29.12.2020 tarihinde açılmış olan iptal davasının, İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 08.03.2021 tarihli duruşmasında dava şartı yokluğu sebebi ile usulden reddine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916175
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
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|: 1.550
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419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7302
|7,7400
|% 2,76
|
|Euro
|9,1620
|9,1753
|% 2,17
|
|Sterlin
|10,6258
|10,6790
|% 2,19
|
|Frank
|8,2119
|8,2614
|% 1,91
|
|Riyal
|2,0505
|2,0608
|% 2,44
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-18,17
|
|Altın Gr.
|417
|417
|6,11
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,16
|
|B. Petrol
|68,84
|68,84
|-0,52
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