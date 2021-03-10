***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2021 17:38
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08 Mart 2021 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Ahmet Başar Gogen'in atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916886
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
18:057,5387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0685
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5209
18:058,9720
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0968
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9540
18:05416,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,12
|Açılış
|: 416,15
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|279,40
|271.893.532
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|5.136.609
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|2.758.399
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.900.153
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.493.582
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,06
|2.646.753
|% -9,97
|
|MZHLD
|39,74
|813.043
|% -6,10
|
|BRMEN
|2,45
|202.540
|% -5,77
|
|NIBAS
|26,60
|95.800.949
|% -5,07
|
|VKFYO
|9,32
|165.533.165
|% -4,90
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 9,99
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 1,85
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5358
|7,5442
|% -0,83
|
|Euro
|8,9683
|8,9766
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,4592
|10,5116
|% -0,85
|
|Frank
|8,0701
|8,1187
|% -1,25
|
|Riyal
|2,0069
|2,0169
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|0,89
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,51
|67,51
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
-
17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN