***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz 22.06.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa etmiştir. Sayın Mustafa Cengiz'in istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Burak Elmas seçilmiştir.İşlerinin yoğunluğu nedeniyle 31.05.2021 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Sayın Oytun Özer'in yerine de Sayın Bikem Kanık Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943639BIST