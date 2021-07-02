***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02.07.2021 tarihli kararı ileŞirketimizin özel durum açıklamaları bakımından önemlilik eşiği tespit edilmesine ve bu bağlamdaKamuya açıklanan son yıllık bilançodaki maddi olmayan duran varlıkların toplam net değerinin % 25'ini veya aktif toplamının %5'ini aşan tutarda bonservis ödemelerine ve futbolcu kiralamalarına ilişkin sözleşme akdedilmesi Birinci maddede yer alan oranların altında kaldığı için özel durum açıklaması yapılmayan bonservis ödemeleri ve futbolcu kiralama bedellerinin toplamının kamuya açıklanan son yıllık bilançodaki aktif toplamının %10 una ve katlarına ulaşması, Yıllık garanti ücret ve azami maç başı ücretin brüt toplamı, Kurul tebliğleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık gelir tablosundaki satışların maliyetinin %5'ini veya aktif toplamının %5'ini aşan tutarda oyunculara ödeme yapılması Kamuya açıklanan son yıllık konsolide bilançodaki aktif toplamının %5 veya daha fazlasına ya da konsolide gelir tablosunda yer alan yıllık ciro(hasılat) değerinin %5 veya daha fazlasına tekabül eden tutarda gelir yaratan reklam, isim hakkı ve sponsorluk dahil anlaşmalar yapılması,işlemlerinin önemlilik eşiğini aşan işlem olarak belirlenmesi ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945941BIST