***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2021 18:26
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 02.07.2021 tarihli kararı ile
Şirketimizin özel durum açıklamaları bakımından önemlilik eşiği tespit edilmesine ve bu bağlamda
Kamuya açıklanan son yıllık bilançodaki maddi olmayan duran varlıkların toplam net değerinin % 25'ini veya aktif toplamının %5'ini aşan tutarda bonservis ödemelerine ve futbolcu kiralamalarına ilişkin sözleşme akdedilmesi Birinci maddede yer alan oranların altında kaldığı için özel durum açıklaması yapılmayan bonservis ödemeleri ve futbolcu kiralama bedellerinin toplamının kamuya açıklanan son yıllık bilançodaki aktif toplamının %10 una ve katlarına ulaşması, Yıllık garanti ücret ve azami maç başı ücretin brüt toplamı, Kurul tebliğleri uyarınca kamuya açıklanan son yıllık gelir tablosundaki satışların maliyetinin %5'ini veya aktif toplamının %5'ini aşan tutarda oyunculara ödeme yapılması Kamuya açıklanan son yıllık konsolide bilançodaki aktif toplamının %5 veya daha fazlasına ya da konsolide gelir tablosunda yer alan yıllık ciro(hasılat) değerinin %5 veya daha fazlasına tekabül eden tutarda gelir yaratan reklam, isim hakkı ve sponsorluk dahil anlaşmalar yapılması,
işlemlerinin önemlilik eşiğini aşan işlem olarak belirlenmesi ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945941
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
18:058,7002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
18:0510,3238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0326
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
18:05498,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,84
|Açılış
|: 498,99
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|SERVE
|16,72
|576.731
|% 10,00
|
|EUKYO
|6,60
|5.995.076
|% 10,00
|
|BIOEN
|22,50
|130.321.743
|% 9,97
|
|VAKFN
|10,70
|19.349.930
|% 9,97
|
|METUR
|5,40
|59.431.327
|% -10,00
|
|PKENT
|2.560,00
|14.854.457
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.838.192
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|745.724
|% -9,97
|
|OZBAL
|12,74
|54.205.635
|% -9,96
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|ARCLK
|32,38
|925.097.873
|% 8,51
|
|KCHOL
|19,45
|881.375.876
|% 4,96
|
|SASA
|28,62
|751.297.726
|% 3,40
|
|KOZAL
|112,80
|695.555.503
|% -4,81
|
|PEKGY
|1,21
|163.578.352
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,89
|217.700.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|251.016.485
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|1.405.798.957
|% -0,07
|
|GARAN
|8,40
|550.904.261
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6590
|8,7002
|% 0,57
|
|Euro
|10,2728
|10,3238
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,9718
|12,0318
|% 0,88
|
|Frank
|9,3917
|9,4483
|% 0,90
|
|Riyal
|2,3075
|2,3191
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|10,50
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,85
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|21,88
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|10,59
|
|Çeyrek
|796
|815
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,48
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,14
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 14 artarak (% 0.21 ) 1, 482
-
17:57AVGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 205 adet işlem
-
17:55ERBOS
Yüzde 7.40 oranında artışla 136.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 836, 527 adet işlem
-
17:53HDFGS
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 912, 371 adet işlem
-
17:52XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 339.00 milyon TL de