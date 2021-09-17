***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarErkek futbol takımımız forma göğüs ve sırt reklamı için ARTI Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 2021 -2022 sezonundan başlamak kaydıyla, son 3 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplam 5 sezon için 249.350.000,00 TL + KDV bedelli sponsorluk anlaşması imzalanmıştır.Gereği kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964347BIST