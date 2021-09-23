***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2021 21:09
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Gücüm 23.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Kendisine hizmetleri nedeniyle teşekkür ederiz.
Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965067
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
18:058,7661
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1142
|Açılış
|: 8,7000
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|Önceki Kapanış
|: 8,6400
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8,8021
En Düşük
8,6232
18:0510,3258
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,2114
|Açılış
|: 10,2100
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|Önceki Kapanış
|: 10,1355
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10,3360
En Düşük
10,1002
18:05493,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,79
|Açılış
|: 493,72
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGGUB
|168,30
|46.481.013
|% 10,00
|
|YEOTK
|66,55
|203.733.195
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|3.319.171
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.906.596
|% 9,98
|
|GARFA
|12,38
|7.179.185
|% 9,95
|
|NUGYO
|9,65
|70.105.923
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.792.622
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,49
|171.490.712
|% -8,12
|
|BALAT
|9,60
|1.363.001
|% -7,51
|
|KTSKR
|59,60
|24.921.289
|% -5,40
|
|GARAN
|9,18
|3.316.228.784
|% -3,16
|
|THYAO
|13,33
|1.228.376.538
|% 1,06
|
|EREGL
|16,95
|1.080.324.068
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% -2,05
|
|GARAN
|9,18
|3.316.228.784
|% -3,16
|
|EKGYO
|1,82
|561.592.331
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% -3,28
|
|ODAS
|1,38
|178.611.979
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7638
|8,7661
|% 1,32
|
|Euro
|10,3015
|10,3258
|% 2,09
|
|Sterlin
|11,9996
|12,0597
|% 2,16
|
|Frank
|9,4541
|9,5111
|% 1,63
|
|Riyal
|2,3296
|2,3413
|% 1,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-16,65
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,08
|
|B. Petrol
|77,18
|77,18
|0,99
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 573 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 2 kaybederek (% -1.20 ) 1, 493
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17:56XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 16, 559.00 milyon TL de
-
17:56AKYHO
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 292, 050 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 802, 906 adet işlem