***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2021 16:36
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İcra Kurulu Başkanı/ CEO Görevine Sayın Hande Ocak Başev atanmıştır. Sayın Hande Ocak Başev aynı zamanda Şirketimizin hakim ortağı Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarında da aynı göreve getirilmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981595
BIST
17:011.982
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 54,21
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.983
En Düşük
1.943
17:0113,6699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1277
|Açılış
|: 13,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,5189
17:0115,3799
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1999
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,3191
17:01781,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -7,79
|Açılış
|: 781,49
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
774,95
BIST En Aktif Hisseler16:59
|INTEM
|66,00
|40.210.112
|% 10,00
|
|PKENT
|5.418,60
|6.521.593
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|1.886.192
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|416.896
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,24
|2.559.402
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|673.527
|% -10,00
|
|DOBUR
|139,40
|3.877.132
|% -9,95
|
|RALYH
|12,64
|19.762.476
|% -9,91
|
|KLGYO
|2,21
|524.669.123
|% -9,80
|
|ISBTR
|46.000,90
|468.006
|% -9,80
|
|SISE
|14,67
|4.035.454.731
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,79
|2.641.717.998
|% 5,27
|
|GARAN
|11,88
|2.381.168.910
|% 0,34
|
|ASELS
|23,14
|1.946.358.602
|% 2,66
|
|THYAO
|19,30
|1.704.903.377
|% 3,26
|
|SISE
|14,67
|4.035.454.731
|% 9,97
|
|YKBNK
|3,55
|985.899.580
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,79
|2.641.717.998
|% 5,27
|
|EKGYO
|2,41
|592.978.141
|% 1,26
|
|KLGYO
|2,21
|524.669.123
|% -9,80
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6582
|13,6652
|% -0,96
|
|Euro
|15,3575
|15,3776
|% -1,30
|
|Sterlin
|18,0061
|18,0964
|% -1,26
|
|Frank
|14,6702
|14,7586
|% -1,20
|
|Riyal
|3,6289
|3,6471
|% -1,03
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,41
|
|Altın Gr.
|780
|781
|-8,72
|
|Cumhuriyet
|5.172
|5.250
|-52,00
|
|Tam
|5.147
|5.277
|-51,93
|
|Yarım
|2.488
|2.553
|-25,12
|
|Çeyrek
|1.248
|1.276
|-12,56
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,30
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|1,69
|
Seans Raporu
16:59
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17:09
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17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 12 artarak (% 3.12 ) 1, 758
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17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAALT, HEDEF, INTEM, ORCAY, PCILT, BAGFS, METUR, TURGG, PKENT, MZHLD
-
17:09
MARKA, BAGFS, ISBIR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:09
ACSEL, ISBTR, SAFKR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında