***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYürütülen sponsorluk görüşmeleri hakkinda hâkim hissedarımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir "Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirme yönünde, gerekse yeni iş birlikler üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çerçevede çeşitli kurumlarla farklı aşamalara gelmiş çalışmalarımız devam etmektedir. Uluslararası havayolu firması Kuwait Airwaysile olan görüşmelerimiz henüz başlangıç noktasındadır. Yönetimimizin benimsediği şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. Galatasaray Spor Kulübü" Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040949BIST