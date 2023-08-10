***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.700.000.000Mevcut Sermaye (TL) 540.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.080.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSAR00010 135.000.000 135.000.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSAR00010 NâmaB Grubu, GSRAY, TRAGSRAY91X9 405.000.000 405.000.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, GSRAY, TRAGSRAY91X9 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 540.000.000 540.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Söz konusu payların hakim hissedarımız olan Galatasaray Spor Kulübü tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 12.06.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 09.08.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarGalatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 540.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 540.000.000 TL (%100,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.080.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 540.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırladığı izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2023 tarihli toplantısında onaylanmıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183323BIST