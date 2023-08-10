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***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2023 09:24
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişk


***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.700.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 540.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.080.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSAR00010 135.000.000 135.000.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSAR00010 Nâma
B Grubu, GSRAY, TRAGSRAY91X9 405.000.000 405.000.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, GSRAY, TRAGSRAY91X9 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 540.000.000 540.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Söz konusu payların hakim hissedarımız olan Galatasaray Spor Kulübü tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 12.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.08.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 540.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 540.000.000 TL (%100,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.080.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 540.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırladığı izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.08.2023 tarihli toplantısında onaylanmıştır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183323


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