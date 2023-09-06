***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.09.2023 14:25
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Borsada Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.700.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 540.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.080.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSAR00010 135.000.000 135.000.000,000 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGSAR00010 Nâma A Grubu, GSRA4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGSAR00079
B Grubu, GSRAY, TRAGSRAY91X9 405.000.000 405.000.000,000 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, GSRAY, TRAGSRAY91X9 Hamiline B Grubu, GSRAY(RÜÇHAN), TRRGSAR00087 1.212.181,519 0
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 540.000.000 540.000.000,000 100,00000 1.212.181,519
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Söz konusu payların hakim hissedarımız olan Galatasaray Spor Kulübü tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 17.08.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 31.08.2023
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 12.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.08.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 21.08.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 18.08.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.09.2023 tarihinde KAP'ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.212.181,519 TL nominal değerli payların 05-06 Eylül 2023 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulacağını duyurmuştuk. Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında rüçhan hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı 06 Eylül 2023 (bugün) tarihinde satılmıştır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 GSRAY RP358 KULLANILMAYAN PAY RAPORU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192073
BIST