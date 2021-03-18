***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.03.2021 14:52
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet Başar Gogen Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 08.03.2021 +90212 305 1905 yatirimciiliskileri@galatasaray.org Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 911802-913753
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918997
BIST
16:101.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:107,3660
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -0,1294
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:108,7898
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -0,2004
|Açılış
|: 6,1429
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3460
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:10408,31
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -12,24
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler16:10
|PAMEL
|31,02
|6.842.136
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|214.566.638
|% 10,00
|
|BLCYT
|11,46
|65.324.064
|% 9,98
|
|ERBOS
|68,85
|69.311.455
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|52.810.013
|% 9,97
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|VAKFN
|27,46
|23.532.012
|% -9,73
|
|VAKKO
|16,00
|32.443.040
|% -9,09
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|SANKO
|14,60
|160.466.183
|% -8,64
|
|GARAN
|9,14
|2.750.125.885
|% 4,46
|
|FROTO
|215,60
|2.256.142.284
|% -5,93
|
|THYAO
|14,08
|951.275.682
|% -3,23
|
|KRDMD
|7,54
|841.378.011
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,78
|696.061.260
|% 3,35
|
|GARAN
|9,14
|2.750.125.885
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,78
|696.061.260
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,18
|421.067.759
|% 0,00
|
|ODAS
|3,91
|562.287.504
|% 4,83
|
|TSKB
|1,72
|245.779.849
|% 1,78
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3631
|7,3660
|% -1,73
|
|Euro
|8,7843
|8,7898
|% -2,23
|
|Sterlin
|10,2123
|10,2635
|% -2,12
|
|Frank
|7,8817
|7,9292
|% -2,58
|
|Riyal
|1,9525
|1,9623
|% -1,99
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-23,88
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,24
|
|Cumhuriyet
|2.723
|2.764
|-54,00
|
|Tam
|2.706
|2.775
|-59,78
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-28,92
|
|Çeyrek
|656
|671
|-14,46
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|-0,17
|
|B. Petrol
|67,13
|67,13
|-0,87
|